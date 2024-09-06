Как неправильное использование "Паркинга" может сломать трансмиссию

Использование ручника при парковке на уклоне

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Многие автовладельцы считают, что режим "Паркинг" на автоматических коробках передач выполняет функцию стояночного тормоза, удерживая автомобиль на месте. Однако, реальность немного сложнее, и игнорирование использования ручника может привести к серьезным проблемам с трансмиссией.

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Принцип работы режима "Паркинг" заключается в блокировке выходного вала коробки передач с помощью специального механизма, состоящего из шестерни и металлического штыря. Этот штырь блокирует шестерню в определенном положении, но стояночный тормоз работает по другому принципу — он удерживает автомобиль, зажимая тормозные колодки. Этот метод проще и надежнее.

Важно понимать, что режим "Паркинг" не бесполезен. Он вполне подходит для удержания автомобиля на ровной поверхности. Однако, если оставить автомобиль под уклоном только на режиме "Паркинг", на штырь механизма будет оказываться значительное давление, что может привести к его преждевременному износу. Чтобы избежать этого, при парковке на уклоне нужно следовать такому порядку действий: удерживайте педаль тормоза, поднимите ручник, отпустите педаль тормоза, и только потом переведите автомобиль в режим "Паркинг". При начале движения выполните все в обратном порядке.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.

Стояночный тормоз предназначен для затормаживания автомобиля, трактора, комбайна на стоянках и удержания его на уклонах.









Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях. АКП есть один из двух (наравне с механической коробкой) широко распространённых типов коробок передач, применяемых на разноплановых колёсных, гусеничных и рельсовых транспортных средствах.





