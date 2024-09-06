Q5 2025: Audi обновила внешний вид и добавила технологичные решения

Новый Audi Q5 2025 доступен в стандартной и спортивной версиях

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Компания Audi официально представила обновленный Audi Q5 2025 года. В основе нового кроссовера лежит архитектура PPC, и на начальном этапе он будет доступен в двух вариантах исполнения. Все европейские модификации модели оснащены системой мягкого гибрида, включающей аккумулятор емкостью 1,7 кВт/ч и электродвигатель мощностью 24 л. с.

Фото: wikipediа by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Производитель также значительно улучшил внешний вид и интерьер автомобиля. Кроссовер будет предложен в двух версиях: стандартной и спортивной SQ5. Базовые модели оснащены 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 268 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом. В версии SQ5 установлен 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 362 л. с. В Европе модель будет доступна с тремя различными двигателями, каждый из которых оснащен мягким гибридом (фото: Audi).

Новый Q5 стал заметно комфортнее предыдущей версии благодаря пересмотру подвески и улучшенной системе рулевого управления. В интерьере появился изогнутый экран, который объединяет 11,9-дюймовую цифровую панель приборов и 14,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Пассажир также может воспользоваться 10,9-дюймовым монитором. Пространство внутри автомобиля увеличилось, а задние сиденья теперь обладают широкими возможностями регулировки. Внешне новинка выглядит элегантно и компактно, среди ключевых элементов можно выделить OLED-фонари второго поколения на задней части автомобиля. Цена на модель в США будет начинаться с 57 800 долларов или 5,27 млн рублей.

Уточнения

Audi Q5 — кроссовер, выпускаемый AUDI AG с ноября 2008 года. Audi Q5 производится на заводах в Ингольштадте, Чанчуне (Китай) и Аурангабаде (Индия).

Как модели Audi A4 и новый Audi А5, он базируется на новой модульной платформе Audi с продольным расположением силового агрегата (MLP).

Премьера Audi Q5 состоялась на Пекинском автосалоне в апреле 2008 года.



