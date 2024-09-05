Mitsubishi Pajero Sport 2026: что изменится в новом поколении

Mitsubishi Pajero Sport 2026: что известно о новинке

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Компания Mitsubishi начала дорожные испытания прототипа нового поколения внедорожника Pajero Sport, который сейчас тестируют в Европе. Несмотря на камуфляж, автомобиль практически рассекречен, так как он будет во многом унифицирован с пикапом L200, включая дизайн.

Фото: Wikipedia by Tennen-Gas, CC BY-SA 3.0

На тестируемом прототипе заметны такие же двухсекционные фары, большая решетка радиатора и простой передний бампер, которые были представлены на L200. Форма кузова нового Pajero Sport близка к текущей версии модели, а дорожный просвет остался высоким.

Задняя часть кузова получила точечные обновления. Фотографии показывают, что задние фонари стали крупнее, но переработаны и пролегают вдоль стоек. Задний бампер также выполнен в простом стиле.

Технически внедорожник и пикап будут унифицированы: Pajero Sport предложат как с бензиновыми, так и с турбодизельными двигателями, которые будут сочетаться с фирменным полным приводом и автоматической коробкой передач. Ожидается, что новинка будет представлена в конце 2025 года.

Уточнения

Mitsubishi Pajero Sport — среднеразмерный внедорожник японской компании Mitsubishi, дебютировал в 1996 году и занял промежуточное место в модельном ряду между Pajero и Pajero IO (Pinin). Построен на базе пикапа L200. В 2000 году модель прошла рестайлинг (появился двигатель V6 объёмом 3,0 л). В Японии продавался под названием Challenger, на американском рынке известен как Montero Sport. Pajero Sport второго поколения был представлен в 2008 году на Московском международном автосалоне.



