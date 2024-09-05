Новый Hyundai Bayon 2024: полный обзор комплектации и цен

В каких городах лучше купить Hyundai Bayon 2024

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В России продается множество автомобилей, поступивших по параллельному импорту, и среди них особенно выделяется Hyundai Bayon 2024 года. Недавно стали известны цены на этот компактный кроссовер, его технические характеристики, а также в каких городах можно приобрести автомобиль по самой выгодной цене.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Минимальная стоимость Hyundai Bayon 2024 начинается от 2,25 миллиона рублей, по этой цене его можно приобрести в Казани. Продавец отметил, что все обязательные платежи уже внесены, включая утилизационный сбор. В комплектации Style автомобиль оснащен такими функциями, как климат-контроль, камера заднего вида, электропривод зеркал, и возможность бесключевого доступа. Среди зимних опций присутствуют подогрев кресел, зеркал, сидений и руля, а также датчики дождя и света.

Под капотом Hyundai Bayon установлен 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 100 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен только с передним приводом.

В других городах России также можно найти Hyundai Bayon, однако цены немного выше. В Энгельсе и Данкове автомобиль стоит 2,37 и 2,379 миллиона рублей соответственно. В Тюмени его цена составляет 2,569 миллиона рублей, а самая высокая стоимость отмечена в Екатеринбурге — 2,75 миллиона рублей.

Уточнения

Hyundai Bayon (Хёндэ Байон) — субкомпактный кроссовер, выпускаемый с 2021 года компанией Hyundai. Название Bayon автомобиль получил в честь французского города Байонна. Базовой моделью для Hyundai Bayon стала Hyundai i20 третьего поколения. Рейтинг безопасности оценён на 4 звезды. Дизайн аналогичен Hyundai Kona.





