Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре вещи, которые необходимо хранить в бардачке автомобиля
Как избежать раздражения после эпиляции в зоне бикини
Автоюрист Славнов посоветовал не покупать подержанные авто у молодых людей
Экономист Проданова: льготный период по кредиту не означает отсутствие выплат
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Чёрного чая не нужно больше кружки в день, посоветовала нутрициолог
Цены на Suzuki Ertiga 2024 снизились в российских автосалонах
Турки продолжают нападать на членов экипажа пришвартовавшегося в Измире корабля ВМС США. Судно направлялось поддерживать Израиль
Российский турист получил штраф из-за пиявок

Новый Hyundai Bayon 2024: полный обзор комплектации и цен

В каких городах лучше купить Hyundai Bayon 2024
1:46
Авто

В России продается множество автомобилей, поступивших по параллельному импорту, и среди них особенно выделяется Hyundai Bayon 2024 года. Недавно стали известны цены на этот компактный кроссовер, его технические характеристики, а также в каких городах можно приобрести автомобиль по самой выгодной цене.

В каких городах лучше купить Hyundai Bayon 2024
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Минимальная стоимость Hyundai Bayon 2024 начинается от 2,25 миллиона рублей, по этой цене его можно приобрести в Казани. Продавец отметил, что все обязательные платежи уже внесены, включая утилизационный сбор. В комплектации Style автомобиль оснащен такими функциями, как климат-контроль, камера заднего вида, электропривод зеркал, и возможность бесключевого доступа. Среди зимних опций присутствуют подогрев кресел, зеркал, сидений и руля, а также датчики дождя и света.

Под капотом Hyundai Bayon установлен 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 100 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен только с передним приводом.

В других городах России также можно найти Hyundai Bayon, однако цены немного выше. В Энгельсе и Данкове автомобиль стоит 2,37 и 2,379 миллиона рублей соответственно. В Тюмени его цена составляет 2,569 миллиона рублей, а самая высокая стоимость отмечена в Екатеринбурге — 2,75 миллиона рублей.

Уточнения

Hyundai Bayon (Хёндэ Байон) — субкомпактный кроссовер, выпускаемый с 2021 года компанией Hyundai. Название Bayon автомобиль получил в честь французского города Байонна. Базовой моделью для Hyundai Bayon стала Hyundai i20 третьего поколения. Рейтинг безопасности оценён на 4 звезды. Дизайн аналогичен Hyundai Kona.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Как бороться со слизнями в саду: советы
Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ
Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ
Последние материалы
Автоюрист Славнов посоветовал не покупать подержанные авто у молодых людей
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер
Экономист Проданова: льготный период по кредиту не означает отсутствие выплат
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Чёрного чая не нужно больше кружки в день, посоветовала нутрициолог
Цены на Suzuki Ertiga 2024 снизились в российских автосалонах
Турки продолжают нападать на членов экипажа пришвартовавшегося в Измире корабля ВМС США. Судно направлялось поддерживать Израиль
Российский турист получил штраф из-за пиявок
Винодел Сидорцов: "Северный виноград ароматнее и полезнее"
Соглашение Промеса с "Юнайтед" включает опцию возвращения в "Спартак"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.