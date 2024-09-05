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Премьера Lada Vesta NG 2024: обзор максимальной комплектации

Расширенная комплектация Lada Vesta NG 2024: что нового
1:23
Авто

На прошлой неделе стало известно, что автопроизводитель приступил к выпуску Lada Vesta NG 2024 года с расширенным набором функций. Сегодня, благодаря инсайдерскому паблику Avtograd News, были опубликованы фотографии автомобиля с внушительным перечнем опций, призванных повысить комфорт и управляемость.

Расширенная комплектация Lada Vesta NG 2024: что нового
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

В максимальной комплектации автомобиля предусмотрены светодиодные противотуманные фары, функция электроскладывания зеркал, индикаторы контроля слепых зон и датчики переднего парктроника. Фотографии, предположительно сделанные на заводе, подтверждают наличие дополнительных функций, таких как датчики света и дождя с автоматической активацией, передние электростеклоподъемники с функцией Auto, система курсовой устойчивости ESP, а также боковые подушки безопасности. Передние сиденья оснащены трехступенчатой системой подогрева.

Пока точная стоимость автомобиля не озвучена, но можно ожидать, что она превысит цены предыдущих комплектаций. Несмотря на это, пользователи обратили внимание, что доплата за автоматическую коробку передач составила всего 75 тысяч рублей, что может указывать на то, что цена, несмотря на дополнительные функции, останется доступной.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180. Заменило семейство LADA Priora в модельной линейке. Представляет собой пятое поколение легковых автомобилей LADA. Старт продаж Vesta состоялся 25 ноября 2015 года. Самый продаваемый автомобиль в России в 2018 и 2021 годах.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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