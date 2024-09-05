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Параллельный импорт снизил стоимость Honda CR-V 2024

Параллельный импорт снизил цену Honda CR-V 2024 до 3,3 млн рублей
1:33
Авто

Автомобили Honda CR-V 2024 года, ввезенные через параллельный импорт, стали немного доступнее — их цена снизилась на 90 тысяч рублей по сравнению с предложениями, опубликованными в июне. Сейчас минимальная стоимость модели начинается от 3,3 миллиона рублей. Однако, чтобы приобрести автомобиль по этой цене, нужно учесть несколько важных нюансов.

Параллельный импорт снизил цену Honda CR-V 2024 до 3,3 млн рублей
Фото: Wikipedia by M 93, CC BY 3.0

По указанной стоимости можно заказать как вариант с 1,5-литровым двигателем мощностью 193 л. с., так и версию с гибридной установкой на базе двухлитрового мотора. Но машины, имеющиеся в наличии, стоят значительно дороже.

Самая доступная Honda CR-V предлагается в Альметьевске за 3,795 миллиона рублей. Этот автомобиль оснащен галогенными фарами, тканевой обивкой салона и передним приводом. В его комплектацию также входят панорамная крыша, мультируль и подогрев передних сидений. В Уфе аналогичный автомобиль стоит 3,98 миллиона рублей, но его комплектация более премиальная — кожаный салон, светодиодная оптика и адаптивный круиз-контроль. Анализ объявлений показывает, что самые дорогие предложения исходят от официальных дилеров, где стоимость машины может достигать 7,59 миллиона рублей.

Уточнения

Honda CR-V — компактный кроссовер, выпускающийся компанией Honda с 1995 года. Аббревиатура CR-V для европейских рынков расшифровывается как Compact Recreational Vehicle, что в переводе с англ. означает «компактный автомобиль для отдыха» (на природе). Для Японии — Comfortable Runabout Vehicle.
Производство CR-V для международных рынков началось в городе Саяма (Япония) и Суиндон (Великобритания). В 2007 году к ним добавился североамериканский завод в Ист Либерти, Огайо, в 2007 завод в мексиканском Эль Сальто, а в 2012 — в канадской провинции Онтарио. Также CR-V производится в Китае, на мощностях совместного предприятия Dongfeng Honda Automobile Company — автомобили предназначены для внутреннего китайского рынка.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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