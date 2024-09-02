Лидер регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" прибыл на избирательный участок на Lada Niva Legend

Политик из партии "Альтернатива для Германии" приехал на выборы на автомобиле Lada Niva Legend

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Бьорн Хеке, лидер регионального отделения партии "Альтернатива для Германии", прибыл на избирательный участок на автомобиле Lada Niva Legend, сообщает Quto.

Фото: n-tv.de / dpa is licensed under Free More info

Внедорожник хорошо подошёл для поездки на региональные выборы в сельском округе Айхсфельд. Использование такого автомобиля вызвало неоднозначную реакцию.

До введения санкций и ужесточения экостандартов автомобили марки Lada продавались в Германии официально и пользовались небольшим, но устойчивым спросом. У модели Niva Legend даже есть локальные фан-клубы. В Германии можно встретить практически все модели АвтоВАЗа: "Жигули", "Самары", "Калины" и "Весты".

Партия "Альтернатива для Германии" выступает против антироссийских санкций и не поддерживает действующее правительство ФРГ. Своим появлением на Lada Niva Legend Бьорн Хеке ещё раз подчеркнул верность партийному курсу.