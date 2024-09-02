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Лидер регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" прибыл на избирательный участок на Lada Niva Legend

Политик из партии "Альтернатива для Германии" приехал на выборы на автомобиле Lada Niva Legend
0:59
Авто

Бьорн Хеке, лидер регионального отделения партии "Альтернатива для Германии", прибыл на избирательный участок на автомобиле Lada Niva Legend, сообщает Quto.

Политик из партии "Альтернатива для Германии" приехал на выборы на автомобиле Lada Niva Legend
Фото: n-tv.de / dpa is licensed under Free More info

Внедорожник хорошо подошёл для поездки на региональные выборы в сельском округе Айхсфельд. Использование такого автомобиля вызвало неоднозначную реакцию.

До введения санкций и ужесточения экостандартов автомобили марки Lada продавались в Германии официально и пользовались небольшим, но устойчивым спросом. У модели Niva Legend даже есть локальные фан-клубы. В Германии можно встретить практически все модели АвтоВАЗа: "Жигули", "Самары", "Калины" и "Весты".

Партия "Альтернатива для Германии" выступает против антироссийских санкций и не поддерживает действующее правительство ФРГ. Своим появлением на Lada Niva Legend Бьорн Хеке ещё раз подчеркнул верность партийному курсу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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