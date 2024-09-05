Suzuki Ertiga 2024: альтернатива Lada Largus по сниженной цене

Цены на Suzuki Ertiga 2024 снизились в российских автосалонах

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На российском рынке наблюдается снижение цен на автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Согласно данным портала NJCar, в некоторых отечественных автосалонах компактный минивэн Suzuki Ertiga 2024 года теперь можно приобрести по цене от 2,3 миллиона рублей. Этот японский автомобиль становится привлекательной альтернативой Lada Largus, предлагая надежность и функциональность.

Фото: wikipediа by Alex Neman, CC BY-SA 4.0

Suzuki Ertiga оснащен 1,5-литровым "атмосферным" двигателем мощностью 101 л. с., который получил высокие оценки за надежность. В паре с ним работает простая и проверенная временем 4-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая уже зарекомендовала себя на внедорожниках Suzuki. Это сочетание делает Ertiga долговечным и неприхотливым в обслуживании автомобилем.

Модель предлагает 7-местный салон, однако из-за компактных размеров третий ряд сидений не отличается высоким уровнем комфорта. Средний расход топлива у Suzuki Ertiga составляет восемь литров на 100 километров.

Что касается оснащения, Ertiga не предлагает ничего лишнего. В базовую комплектацию входят основные системы безопасности, стереосистема, подушки безопасности, кондиционер и другие необходимые опции. Также стоит отметить эффективные тормозные механизмы и комфортную подвеску, которые способствуют приятной и безопасной езде.

Уточнения

Suzuki Ertiga — семиместный компактвэн, выпускающийся Японским автопроизводителем Suzuki. Впервые, как концепт-кар R-III (R3), автомобиль был представлен на Индийской автомобильной выставке 2010 года. Продажи начались 12 апреля 2012 года в Индии и 22 апреля в Индонезии. Maruti Suzuki, под главенством которой автомобиль выпускается в Индии, называют автомобиль первым LUV (Life Utility Vehicle — Утилитарный Автомобиль для Жизни).





