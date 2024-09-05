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Tiggo 7 Plus 2025 выходит на рынок: обновленный дизайн и премиальный салон

Chery Tiggo 7 Plus 2025: презентация обновленного кроссовера
1:40
Авто

В рамках автосалона в Чэнду была представлена обновленная версия кроссовера Chery Tiggo 7 Plus 2025 года. Автомобиль поступит в продажу на китайском рынке уже в сентябре или октябре, однако цены и полная информация о комплектациях пока не разглашаются. Несмотря на обновления в дизайне, технические характеристики остались прежними — кроссовер по-прежнему оснащается надежным 1,6-литровым турбированным двигателем.

Chery Tiggo 7 Plus 2025: презентация обновленного кроссовера
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Внешний вид Tiggo 7 Plus остался узнаваемым, но были внесены значительные изменения в детали. Кроссовер получил новую, более массивную радиаторную решетку с уникальным дизайном, а также крупные L-образные светодиодные фары. В передней части кузова появились крупные ниши для воздухозаборников, а сзади — сквозной фонарь, подчеркивающий современный облик автомобиля.

В интерьере автомобиля произошли изменения, придающие ему более премиальный вид. Передняя панель и расширенный центральный тоннель теперь обшиты кожей, а блок управления климатом стал тоньше и более изящным. Также изменилась форма большого дисплея, который теперь объединяет цифровую приборную панель и сенсорный экран.

Под капотом остался тот же 1,6-литровый турбодвигатель, который развивает мощность до 197 лошадиных сил и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Версия Tiggo 7 Plus с приставкой Pro, скорее всего, появится и на российском рынке.

Уточнения

Chery Tiggo 7 — выпускающийся с 2016 года компактный кроссовер китайского автопроизводителя Chery.
Первое поколение выпускалось в 2016—2020 годах в Китае, с лета 2020 года как DR F35 производится в Италии, также модель лежит в основе производимой с 2019 года модели Exeed LX премиального суббренда компании.
Второе поколение вышло в 2020 году под названием Tiggo 7 Pro, в Европе известно как DR 6.0, в 2021 году дополнено версией Tiggo 7 Plus.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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