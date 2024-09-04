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Новый Chevrolet Cobalt: стоит ли конкурировать с LADA Vesta

Возвращение Chevrolet Cobalt: технические особенности
1:52
Авто

Chevrolet Cobalt 2024 года, ранее официально поставлявшийся в страну, снова доступен для покупки, причем его стоимость сопоставима с отечественной LADA Vesta. В продаже появились модели прошлого года выпуска, и теперь стало известно, где их можно приобрести, а также какие у них технические особенности. Напомним, что до марта 2022 года этот автомобиль продавался в официальных дилерских салонах.

Возвращение Chevrolet Cobalt: технические особенности
Фото: wikipediа by RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0

Самые доступные варианты автомобиля предлагаются по цене 1,55 и 1,6 миллиона рублей, оба — в Оренбурге. Машины выпущены в прошлом году, и цена уже включает утилизационный сбор и другие необходимые платежи для регистрации. Различия между этими двумя моделями не уточняются, но известно, что более дешевый вариант оснащен мультимедийной системой, кондиционером и рядом зимних опций.

Chevrolet Cobalt можно приобрести и в других городах, но по более высокой цене. Например, в Омске автомобиль стоит 1,74 миллиона рублей, в Белгороде — 1,8 миллиона, а самый дорогой вариант продается в Саратове за 1,98 миллиона рублей.

Под капотом у Cobalt установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Трансмиссия может быть как механической, так и автоматической. Для сравнения, LADA Vesta в комплектации Comfort'24 стоит от 1,514 миллиона рублей, а версия с автоматической коробкой передач обойдется в 1,589 миллиона рублей.

Уточнения

Chevrolet Cobalt — компактный автомобиль, выпускавшийся с 2004 по 2010 года в Северной Америке. С 2011 года выпускается одноимённый автомобиль, ориентированный на рынки развивающихся стран, однако не имеющий ничего общего с первым поколением.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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