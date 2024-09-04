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Как изменился Nissan Patrol 2025: детали интерьера и силового агрегата

Детали нового Nissan Patrol 2025 года: интерьер и технологии
1:52
Авто

Следующее поколение Nissan Patrol 2025 года продолжает интриговать поклонников новыми тизерами перед официальной презентацией, которая запланирована на 4 сентября. На этот раз японский автопроизводитель раскрыл детали интерьера внедорожника и его силового агрегата. Новый Patrol готовится составить серьезную конкуренцию Toyota Land Cruiser. Впоследствии на американский рынок выйдет его аналог — Nissan Armada.

Детали нового Nissan Patrol 2025 года: интерьер и технологии
Фото: wikipediа by Dxbma, CC BY-SA 4.0

Ранее Nissan показал элементы внешнего дизайна Patrol, включая решетку радиатора, задние фонари и 22-дюймовые легкосплавные диски. Уже известно, что в основе модели будет лежать лестничная рама, аналогичная той, что используется в премиальном Infiniti QX80. Хотя две модели будут иметь схожие пропорции, Patrol получит уникальный дизайн передней и задней части. В новом тизере Nissan продемонстрировал роскошный интерьер внедорожника с 7 посадочными местами и креслами, оснащенными премиальной обивкой и функцией массажа.

Кроме того, подтверждено, что Nissan заменит нынешний V8 на более эффективный 3,6-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который также устанавливается на Infiniti QX80. Несмотря на уменьшение количества цилиндров, бренд утверждает, что новый двигатель превзойдет своего предшественника по мощности, ускорению и общим характеристикам. В Infiniti этот мотор развивает 450 л. с. и 699 Н*м крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Уточнения

Nissan Patrol (яп. 日産・パトロール Nissan Patorōru, в русском языке закрепилось два варианта произношения — «патро́л» и «патру́ль») — японский полноразмерный внедорожник, выпускаемый компанией Nissan с 1951 года.
Patrol — популярный во всём мире внедорожник. Основным его конкурентом является Toyota Land Cruiser.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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