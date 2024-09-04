Зачем нужны маслосъемные колпачки и как их вовремя заменить

Как защитить двигатель от износа: замена маслосъемных колпачков

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Миниатюрные размеры маслосъемных колпачков не отменяют их важности для работы двигателя. Autonews. ru разбирается, зачем нужны эти детали и как их правильно заменить.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Маслосъемный колпачок, также известный как сальник клапана, представляет собой уплотнительный элемент, который предотвращает попадание масла в цилиндры через стержень клапана. Несмотря на своё название, колпачок на самом деле является резиновой манжетой с металлической пружиной по периметру, которая по конструкции напоминает классический кольцевой сальник.

Зачем нужны маслосъемные колпачки?

Хотя название "колпачок" не совсем точное, слово "маслосъемный" точно отражает суть их работы. Манжета плотно облегает стержень клапана, который скользит в ней во время работы двигателя. Когда клапан движется вниз, манжета снимает масляный слой со стержня, оставляя его в верхней части двигателя, под клапанной крышкой, что предотвращает попадание масла в цилиндры.

Где расположены маслосъемные колпачки?

Эти манжеты устанавливаются на верхнем торце направляющих клапанов — по одной на каждый клапан, что означает их расположение в головке блока цилиндров, под клапанной крышкой.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Основным признаком износа колпачков является повышенный расход масла, так называемый "масложор". Когда маслосъемные колпачки изнашиваются, они теряют уплотнение, и масло начинает попадать в цилиндры, где сгорает. Это не только увеличивает расход масла, но и приводит к образованию нагара в камере сгорания и на поршневой группе, что повышает риск детонации и других проблем.

Другим признаком износа является появление сизого дыма из выхлопной трубы, особенно после холодного старта или при резком нажатии на педаль газа.

Как проверить маслосъемные колпачки?

Симптомы неисправных маслосъемных колпачков в большинстве случаев одинаковы:

Повышенный угар масла. Со временем манжеты теряют эластичность и не обеспечивают плотного прилегания к стержням клапанов, что позволяет маслу попадать в цилиндры и сгорать. В худшем случае манжета может слететь со своего места, что приведет к значительному расходу масла.

Сизый дым после холодного старта или резкого ускорения. Это происходит из-за того, что негерметичная манжета пропускает масло в камеру сгорания, где оно скапливается за время стоянки.

Замена маслосъемных колпачков Замена маслосъемных колпачков может потребовать снятия головки блока цилиндров (ГБЦ), что является трудоемким процессом. Однако в большинстве случаев замена производится без снятия ГБЦ. Вот общий алгоритм:

Снять клапанную крышку. Снять привод ГРМ, распредвалы и другие элементы, которые закрывают доступ к клапанам. Зафиксировать клапан, чтобы он не провалился в цилиндр, используя шнур или трубку в свечном отверстии. С помощью специального инструмента рассухарить клапан и снять пружину. Снять старую манжету с направляющей клапана и установить новую. Произвести обратную сборку и повторить процедуру для всех клапанов. Собрать двигатель согласно инструкции.

Уточнения

Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение.

Наиболее распространённым типом автомобильного двигателя является поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Этот двигатель может быть карбюраторным или инжекторным.



