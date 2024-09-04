Детские кресла: как выбрать правильное и защитить ребёнка

Как избежать штрафов за неправильное использование детского кресла

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С 1 сентября ГАИ усиленно контролирует наличие детских кресел и соблюдение правил их использования. Этот гид поможет вам правильно подготовиться к перевозке детей и выбрать безопасные автокресла для маленьких пассажиров.

Фото: wikimedia by Senado Federal, CC BY 2.0

Стандартные ремни безопасности в автомобилях предназначены только для взрослых, поэтому для защиты детей необходимо использовать специальные удерживающие устройства, которые могут спасти жизнь в экстренной ситуации. Очень важно правильно подобрать такое устройство, ориентируясь на законодательство, безопасность, практичность и удобство. Использование автокресел снижает риск смертельных травм на 75%.

Законодательство

В России перевозка детей до 12 лет в специальном удерживающем устройстве (люльке, кресле, бустере) обязательна по закону. Нарушение этого правила наказывается штрафом, и ответственность несёт водитель.

Согласно ПДД, дети разделяются на три возрастные группы, и в зависимости от возраста, веса и роста, нужно выбирать соответствующее удерживающее устройство:

от 0 до 7 лет;

от 7 до 11 лет;

от 12 лет и старше.

Дети от 0 до 7 лет должны перевозиться только в специальных удерживающих устройствах, таких как люльки или кресла, которые соответствуют весу и росту ребёнка. Младенцев нельзя перевозить сидя — для этого используются люльки. Их можно устанавливать на переднем пассажирском сиденье при отключенной подушке безопасности, но лучше располагать сзади, крепя специальными ремнями или системой ISOFIX. На переднем сиденье люлька должна быть обращена назад, на заднем — перпендикулярно движению.

Дети от 1 до 7 лет могут сидеть в кресле как на переднем, так и на заднем сиденье автомобиля.

Дети от 7 до 11 лет могут ездить на переднем пассажирском сиденье только в специальном удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту, а сзади допускается использование штатных ремней безопасности при определённых условиях. Это касается детей ростом более 150 см и весом свыше 36 кг.

Дети от 12 лет могут ездить без специального удерживающего устройства, но обязательно должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, как на переднем, так и на заднем сиденье.

Как выбрать автокресло Основные критерии при выборе автокресла — это возраст, рост и вес ребёнка. Производители указывают эти параметры в инструкции к каждой модели. Приобрести одно кресло на весь период взросления ребёнка невозможно, так как кресла делятся на категории 0+/1, 0+/½, 0/½/3, в зависимости от веса и возраста ребёнка. Чем точнее устройство соответствует параметрам ребёнка, тем лучше оно защищает в случае ДТП.

Группа 0: для новорождённых до 6 месяцев (люлька);

Группа 0+: до 1 года и веса до 13 кг (ребёнок находится в полулежачем положении);

Группа I: для детей весом 9-18 кг с трёх- или пятиточечными ремнями;

Группа II: для детей весом 15-25 кг, крепится штатными ремнями безопасности;

Группа III: для детей весом 22-36 кг, позже может использоваться как бустер.

Безопасность устройства подтверждается сертификацией и результатами независимых испытаний. Наиболее надёжными считаются устройства с европейской маркировкой R129 или i-Size, прошедшие испытания на боковой удар. Такие кресла обычно оснащены системой крепления ISOFIX. Также стоит обратить внимание на качество исполнения, мобильность и функциональность автокресла.

Нюансы выбора Обратите внимание на следующие детали при выборе автокресла:

Высокие боковины и регулируемый подголовник для защиты от боковых ударов.

Каркас из пластика, а не металла.

Возможность трансформации и смены положения.

Наличие мягких накладок на ремни и надёжных замков.

Соответствие стандартам безопасности ECE R44/04 или ECE R129 (i-Size).

Удобство кресла для ребёнка.

Обивка, не из полиэстера, легко снимается для стирки и чистки.

Дополнительные функции вроде встроенных USB-слотов или наушников не должны отвлекать от главного — безопасности и надёжности кресла.

Штрафы за перевозку детей без специальных удерживающих устройств:

Водитель может быть оштрафован. Для частных лиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для должностных лиц (например, таксистов) — 25 тысяч рублей, а для юридических лиц (школ, таксомоторных компаний) — 100 тысяч рублей. Существует скидка 50% при оплате штрафа в течение 20 дней. Нарушение правил установки или неправильное использование удерживающего устройства также может привести к штрафу.

Уточнения

Детское автокресло автолюлька, детский бустер — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности, либо дополнительными креплениями, на штатное сиденье автомобиля. Детское автокресло (автолюлька, бустер) относятся к «детским удерживающим устройствам» (ДУУ) или системам (англ. child restraint systems).



