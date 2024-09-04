Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самец дельфина атакует купальщиков в японской префектуре Фукуи
Владимир Сажин о мерах предотвращения ДТП на перекрёстках
FLiRT может обходить иммунную защиту, предупредил врач Роман Иванов
Подкормки для ускорения созревания перца: что выбрать
Чем полезны полба, гречка и киноа
Простые способы улучшить шумоизоляцию квартиры без ремонта
Генерал Бижев усомнился в раскрытии американцами места базирования ракет "Буревестник"
Поведение собаки: как распознать, что питомец боится вас
Как ухаживать за ногтями после снятия гель-лака: советы экспертов

Детские кресла: как выбрать правильное и защитить ребёнка

Как избежать штрафов за неправильное использование детского кресла
5:26
Авто

С 1 сентября ГАИ усиленно контролирует наличие детских кресел и соблюдение правил их использования. Этот гид поможет вам правильно подготовиться к перевозке детей и выбрать безопасные автокресла для маленьких пассажиров.

Как избежать штрафов за неправильное использование детского кресла
Фото: wikimedia by Senado Federal, CC BY 2.0

Стандартные ремни безопасности в автомобилях предназначены только для взрослых, поэтому для защиты детей необходимо использовать специальные удерживающие устройства, которые могут спасти жизнь в экстренной ситуации. Очень важно правильно подобрать такое устройство, ориентируясь на законодательство, безопасность, практичность и удобство. Использование автокресел снижает риск смертельных травм на 75%.

Законодательство

В России перевозка детей до 12 лет в специальном удерживающем устройстве (люльке, кресле, бустере) обязательна по закону. Нарушение этого правила наказывается штрафом, и ответственность несёт водитель.

Согласно ПДД, дети разделяются на три возрастные группы, и в зависимости от возраста, веса и роста, нужно выбирать соответствующее удерживающее устройство:

  • от 0 до 7 лет;
  • от 7 до 11 лет;
  • от 12 лет и старше.

Дети от 0 до 7 лет должны перевозиться только в специальных удерживающих устройствах, таких как люльки или кресла, которые соответствуют весу и росту ребёнка. Младенцев нельзя перевозить сидя — для этого используются люльки. Их можно устанавливать на переднем пассажирском сиденье при отключенной подушке безопасности, но лучше располагать сзади, крепя специальными ремнями или системой ISOFIX. На переднем сиденье люлька должна быть обращена назад, на заднем — перпендикулярно движению.

Дети от 1 до 7 лет могут сидеть в кресле как на переднем, так и на заднем сиденье автомобиля.

Дети от 7 до 11 лет могут ездить на переднем пассажирском сиденье только в специальном удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту, а сзади допускается использование штатных ремней безопасности при определённых условиях. Это касается детей ростом более 150 см и весом свыше 36 кг.

Дети от 12 лет могут ездить без специального удерживающего устройства, но обязательно должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, как на переднем, так и на заднем сиденье.

Как выбрать автокресло Основные критерии при выборе автокресла — это возраст, рост и вес ребёнка. Производители указывают эти параметры в инструкции к каждой модели. Приобрести одно кресло на весь период взросления ребёнка невозможно, так как кресла делятся на категории 0+/1, 0+/&frac12, 0/&frac12/3, в зависимости от веса и возраста ребёнка. Чем точнее устройство соответствует параметрам ребёнка, тем лучше оно защищает в случае ДТП.

  • Группа 0: для новорождённых до 6 месяцев (люлька);
  • Группа 0+: до 1 года и веса до 13 кг (ребёнок находится в полулежачем положении);
  • Группа I: для детей весом 9-18 кг с трёх- или пятиточечными ремнями;
  • Группа II: для детей весом 15-25 кг, крепится штатными ремнями безопасности;
  • Группа III: для детей весом 22-36 кг, позже может использоваться как бустер.

Безопасность устройства подтверждается сертификацией и результатами независимых испытаний. Наиболее надёжными считаются устройства с европейской маркировкой R129 или i-Size, прошедшие испытания на боковой удар. Такие кресла обычно оснащены системой крепления ISOFIX. Также стоит обратить внимание на качество исполнения, мобильность и функциональность автокресла.

Нюансы выбора Обратите внимание на следующие детали при выборе автокресла:

Высокие боковины и регулируемый подголовник для защиты от боковых ударов.
Каркас из пластика, а не металла.
Возможность трансформации и смены положения.
Наличие мягких накладок на ремни и надёжных замков.
Соответствие стандартам безопасности ECE R44/04 или ECE R129 (i-Size).
Удобство кресла для ребёнка.
Обивка, не из полиэстера, легко снимается для стирки и чистки.
Дополнительные функции вроде встроенных USB-слотов или наушников не должны отвлекать от главного — безопасности и надёжности кресла.

Штрафы за перевозку детей без специальных удерживающих устройств:

Водитель может быть оштрафован. Для частных лиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для должностных лиц (например, таксистов) — 25 тысяч рублей, а для юридических лиц (школ, таксомоторных компаний) — 100 тысяч рублей. Существует скидка 50% при оплате штрафа в течение 20 дней. Нарушение правил установки или неправильное использование удерживающего устройства также может привести к штрафу.

Уточнения

Детское автокресло автолюлька, детский бустер — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности, либо дополнительными креплениями, на штатное сиденье автомобиля. Детское автокресло (автолюлька, бустер) относятся к «детским удерживающим устройствам» (ДУУ) или системам (англ. child restraint systems).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Последние материалы
В США прокомментировали пополнение парка мощных истребителей ВС РФ
Поведение собаки: как распознать, что питомец боится вас
Как ухаживать за ногтями после снятия гель-лака: советы экспертов
Политолог Ищенко: в 2023 году у ВСУ не было резервов для курской операции
Как защитить двигатель от износа: замена маслосъемных колпачков
Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Туристка предупредила, с какими мужчинами в Италии не стоит встречаться
Кошачьи ангелы: три самые милые породы
Участницу ОИ-2024 Чептегеи поджёг её жених
Что делать, если за вами едет слишком близко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.