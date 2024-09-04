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Почему FAW Bestune T90 может не стать хитом в России

Какие особенности у нового кроссовера FAW Bestune T90
1:38
Авто

Компания FAW недавно анонсировала новый кроссовер Bestune T90 для российского рынка. Хотя производитель не раскрыл все подробности, известно, что стоимость модели в России будет составлять примерно 2,7-3 миллиона рублей, что делает её сравнительно доступным вариантом.

Какие особенности у нового кроссовера FAW Bestune T90
Фото: Wikipedia by User3204, CC BY-SA 4.0

Однако, по словам китайских водителей, у Bestune T90 есть особенности, которые могут повлиять на его популярность в России. В частности, в Китае модель получила критику за качество подвески, которая плохо справляется с неровностями среднего и крупного размера, что характерно для российских дорог. Кроме того, автомобиль не отличается хорошей устойчивостью: при поворотах на скорости кузов заметно кренится.

Эти недостатки не характерны для многих кроссоверов, конкурирующих с Bestune T90. К тому же, модель не оснащена полным приводом, что ограничивает её возможности для эксплуатации в российских условиях. С другой стороны, Bestune T90 поступит на российский рынок с 1,5-литровым турбодвигателем, который имеет две важные особенности: он рассчитан на бензин АИ-92, что снижает эксплуатационные расходы, и обладает чугунным блоком цилиндров, что увеличивает прочность двигателя.

В остальном китайская новинка схожа с конкурентами, но внутри автомобиля установлен большой вертикальный дисплей, через который управляются большинство функций. Это может создать дополнительные трудности для водителя во время движения.

Уточнения

China FAW Group (FAW, ФАВ; в переводе с англ. — «Автомобильный завод № 1») — китайская государственная автомобилестроительная компания. Старейшая китайская автомобилестроительная компания, основана в 1953 году. В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год FAW заняла 79-е место. По объёмам производства автомобилей FAW занимает второе место в Китае после SAIC Motor, в 2021 году доля на рынке составляла 13,8 %.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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