Холдинг "Автотор" запустил завод по производству тяговых моторов для электромобилей

Новое предприятие холдинга "Автотор“ будет выпускать электродвигатели для электрокаров

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Холдинг "Автотор" (г. Калининград) запустил завод по производству тяговых электродвигателей для электромобилей, сообщает "Дром".

Фото: Автотор is licensed under Free More info

Предприятие ориентировано также на массовое производство электромобилей, планы по выпуску у холдинга имеются.

Мощность завода позволяет изготавливать до 60 000 электромоторов в год. В линейку продукции войдут агрегаты с мощностью от 23 кВт до 140 кВт. Производственная линия включает участки для изготовления и пропитки статоров, сборки роторов и электродвигателей. Высокотехнологичное оборудование автоматизированной линии конвейера оснащено механическими и оптическими точками контроля, что обеспечивает высокое качество производства компонентов и сборки электродвигателей.

В ближайшие месяцы предприятие будет работать в тестовом режиме. Планируется установка оборудования для сборки электрической силовой установки "3 в 1", включающей электродвигатель, редуктор и инвертор.

При полной загрузке на заводе будет создано около 400 рабочих мест.

Уточнения

Электрический двигатель — электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия посредством взаимодействия электромагнитных полей статора и ротора преобразуется в механическую.





Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).



