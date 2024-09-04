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Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

Что делать, если за вами едет слишком близко
2:14
Авто

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет. Инспектор ГАИ дал советы, как вести себя в таких ситуациях, чтобы не спровоцировать аварию и дать понять другому водителю, что он создает давление на дороге.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Фото: Телеграм-канал Крымский by Андрей Батура is licensed under Авторство: Андрей Батура

Прежде всего, водителю следует помнить, что основной акцент при вождении должен быть на контроле обстановки спереди и по бокам, особенно при перестроении. Хотя важно учитывать происходящее сзади, не стоит уделять этому слишком много внимания, чтобы избежать возможных проблем. Один из полезных советов — не реагировать на водителя, который едет слишком близко.

Не всем удается сохранять спокойствие в такой ситуации. Вежливо напомнить водителю сзади о необходимости соблюдения дистанции можно с помощью "стоп-сигнала". Для этого достаточно несколько раз кратковременно нажать на педаль тормоза, чтобы загорелись стоп-сигналы, но тормозная система не активировалась. Если за вами едет опытный водитель, он поймет сигнал и увеличит дистанцию.

К сожалению, не все водители знакомы с вежливостью на дороге, и может потребоваться повторить сигнал несколько раз. Если это не помогает, лучше пропустить настойчивого водителя там, где это возможно по правилам. В крайнем случае можно ненадолго свернуть на обочину.

Конечно, никто не хочет постоянно уступать дорогу, так как это отнимает время. В таких ситуациях полезно соблюдать скоростной режим. Например, если на трассе разрешено движение со скоростью 90 км/ч, нет смысла ехать 70-80 км/ч, так как это увеличивает вероятность неприятных инцидентов, особенно на дорогах с ограничением на обгон.

Также можно избежать таких ситуаций на многополосных дорогах, придерживаясь средней полосы и поддерживая скорость потока. На двухполосных трассах поможет движение в колонне за большегрузом — другие водители будут стараться обогнать сразу всю колонну, а не вас лично.

Уточнения

Безопасность дорожного движения — избежание дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.
Безопасность дорожного движения по российскому законодательству — состояние данного процесса, отражающее степень защищённости его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствии.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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