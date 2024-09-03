Не дайте себя обмануть: как отказаться от лишних опций при покупке авто

Как обойти навязывание услуг при покупке автомобиля

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Прибыль автодилерского центра зачастую зависит не столько от продажи автомобилей, сколько от реализации дополнительных услуг и оборудования. Например, продажа комплекта резины и ковриков приносит центру больше прибыли, чем сама машина. Именно поэтому покупателям часто отказывают в продаже автомобиля без навязывания дополнительных опций. О том, как обойти это правило, рассказал менеджер автосалона.

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Важно помнить, что действия продавца, навязывающего дополнительные опции, можно считать незаконными. Покупатель имеет полное право приобрести автомобиль в том виде, в каком он поступил с завода. Это касается как покупки за наличные, так и через кредитную программу. Продавец не имеет права отказать в такой покупке. Однако на практике это правило часто игнорируется.

Закон защищает покупателя, и если дилер отказывается продать автомобиль без дополнительных опций, установленных в центре, следует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. После проверки автосалону может грозить наказание. В такой ситуации не стоит вступать в конфликт и угрожать покупкой машины в другом салоне, так как вероятность столкнуться с той же проблемой у другого дилера тоже велика.

Вместо этого можно поступить, как один покупатель, чья история стала известной несколько лет назад. Он согласился на покупку автомобиля с навязанными опциями и переплатой в несколько сотен тысяч рублей, но затем подал иск в суд. Суд признал действия менеджера неправомерными и обязал салон выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Хотя эта сумма несущественна для дилерского центра, репутационные потери оказались гораздо значительнее.

Стоит также отметить, что не все дополнительные опции бесполезны. Например, радиаторная сетка защищает систему охлаждения от повреждений, а второй комплект резины или газовые упоры на капот могут быть действительно полезными.

Уточнения

Автосалон (магазин) — совместный (авторизованный) филиал автозавода и банка по оформлению потребительских ссуд и продаже (чаще легковых) автомобилей в кредит. (см. магазин)