Будет ли УАЗ "Патриот" на китайской платформе: возможные изменения

Обновлённый УАЗ "Патриот": чего ожидать в 2025 году

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Ульяновский автозавод уже давно начал модернизацию УАЗ "Патриот" 2024 года. Согласно предыдущим сообщениям, обновлённая модель получит новый кузов, салон, трансмиссию и двигатель. Однако в конце августа в Сети появились слухи о том, что в будущем российский внедорожник может быть модернизирован ещё масштабнее и перейти на другую платформу.

Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, CC BY-SA 4.0

Эти слухи начали распространяться после того, как стало известно, что на Ульяновском автозаводе в ноябре 2024 года начнётся производство нового пикапа Sollers ST6. Этот автомобиль представляет собой точную копию модели JAC, которая, в свою очередь, построена на модифицированной платформе предыдущих поколений Toyota Hilux. Более того, китайская и японская модели унифицированы по конструкции рамы и передней подвески.

Ходят слухи, что со временем компания Sollers может расширить линейку автомобилей, построенных на этой платформе. Некоторые эксперты предполагают, что "Патриот" также может перейти на эту архитектуру. Важно отметить, что УАЗ в 2019 году планировал создать конкурента внедорожникам Toyota под названием "Русский Прадо", но через несколько лет этот проект был свёрнут.

На данный момент представители Ульяновского автозавода не комментируют возможный переход "Патриота" на китайскую платформу, но такой вариант нельзя исключать. Дело в том, что к 2025 году "Патриот" должен получить новый турбодизельный двигатель, разработанный JAC, и китайскую механическую коробку передач. В будущем автомобиль может быть оснащён и автоматической коробкой от JAC. Таким образом, основные компоненты "Патриота" будут адаптированы под китайскую платформу.

Эксперты отмечают, что в конструкции "Патриота" уже используется множество китайских деталей. Аналитики заявляют, что российский автопром пока не способен обеспечить полную локализацию производства, и после закрытия европейского рынка производители стали активно использовать китайские комплектующие. Это косвенно подтверждает возможность перехода "Патриота" на китайскую платформу.

В то же время, пока УАЗ не раскрывает подробности о ходе модернизации внедорожника. Выпуск обновлённого "Патриота" ожидается в начале 2025 года, и до завершения работ остаётся немного времени. Однако прототипы новой модели пока не появились на дорогах, что обычно происходит за полгода до выхода автомобиля на рынок. Это может означать, что сроки выхода нового "Патриота" могут быть снова перенесены. Изначально дебют модели планировался на май 2024 года, но был отложен из-за необходимости установки новой коробки передач. Представители автозавода пока не давали комментариев относительно возможной задержки выхода "Патриота".

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.



