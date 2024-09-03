Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как повысить урожайность кабачков: три проверенных совета
Экономист Лежава: банки, скорее всего, не понесут ответственность за ошибки при блокировке счетов
Футболист Пиняев продолжит играть в "Локо"
Футболиста Зоммера избили за фото в футболке "Баварии"
Что делать при проверке ГАИ, чтобы избежать проблем
Техэксперт Казаков посоветовал не разряжать батареи гаджетов до нуля
Путин: участие трансгендеров в женских турнирах убивает спорт
Стюардесса рассказала про самые "жуткие" просьбы её пассажиров
Отчаявшийся запретом США бить по России Зеленский хочет снова поднять этот вопрос. Это последний шанс убедить Байдена

Будет ли УАЗ "Патриот" на китайской платформе: возможные изменения

Обновлённый УАЗ "Патриот": чего ожидать в 2025 году
3:09
Авто

Ульяновский автозавод уже давно начал модернизацию УАЗ "Патриот" 2024 года. Согласно предыдущим сообщениям, обновлённая модель получит новый кузов, салон, трансмиссию и двигатель. Однако в конце августа в Сети появились слухи о том, что в будущем российский внедорожник может быть модернизирован ещё масштабнее и перейти на другую платформу.

Обновлённый УАЗ "Патриот": чего ожидать в 2025 году
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, CC BY-SA 4.0

Эти слухи начали распространяться после того, как стало известно, что на Ульяновском автозаводе в ноябре 2024 года начнётся производство нового пикапа Sollers ST6. Этот автомобиль представляет собой точную копию модели JAC, которая, в свою очередь, построена на модифицированной платформе предыдущих поколений Toyota Hilux. Более того, китайская и японская модели унифицированы по конструкции рамы и передней подвески.

Ходят слухи, что со временем компания Sollers может расширить линейку автомобилей, построенных на этой платформе. Некоторые эксперты предполагают, что "Патриот" также может перейти на эту архитектуру. Важно отметить, что УАЗ в 2019 году планировал создать конкурента внедорожникам Toyota под названием "Русский Прадо", но через несколько лет этот проект был свёрнут.

На данный момент представители Ульяновского автозавода не комментируют возможный переход "Патриота" на китайскую платформу, но такой вариант нельзя исключать. Дело в том, что к 2025 году "Патриот" должен получить новый турбодизельный двигатель, разработанный JAC, и китайскую механическую коробку передач. В будущем автомобиль может быть оснащён и автоматической коробкой от JAC. Таким образом, основные компоненты "Патриота" будут адаптированы под китайскую платформу.

Эксперты отмечают, что в конструкции "Патриота" уже используется множество китайских деталей. Аналитики заявляют, что российский автопром пока не способен обеспечить полную локализацию производства, и после закрытия европейского рынка производители стали активно использовать китайские комплектующие. Это косвенно подтверждает возможность перехода "Патриота" на китайскую платформу.

В то же время, пока УАЗ не раскрывает подробности о ходе модернизации внедорожника. Выпуск обновлённого "Патриота" ожидается в начале 2025 года, и до завершения работ остаётся немного времени. Однако прототипы новой модели пока не появились на дорогах, что обычно происходит за полгода до выхода автомобиля на рынок. Это может означать, что сроки выхода нового "Патриота" могут быть снова перенесены. Изначально дебют модели планировался на май 2024 года, но был отложен из-за необходимости установки новой коробки передач. Представители автозавода пока не давали комментариев относительно возможной задержки выхода "Патриота".

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Вьетнам: бизнес с коммунистическим лицом Дарья Асламова ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
Последние материалы
Омоложение на 10 лет: выбери правильную стрижку
Оливейра: Соболеву нужно много отдавать мяч и забивать
Вьетнам: бизнес с коммунистическим лицом
Саламов считает, что Усик проиграет Фьюри
Блины с рисом и яйцом: рецепт приготовления
Как избежать скатывания теней: простые шаги
Российские туристы смогут отдыхать на Хайнане по системе "всё включено"
Установка зеркала в квартире: основные ошибки и эффективные решения
Как уменьшить кислотность почвы осенью
Баскетболист Джеймс заявил, что в его голове во время матча время замедляется
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.