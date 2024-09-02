Почему Tank 700 — идеальный выбор для бездорожья

Новый Tank 700: обзор гибридного внедорожника

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В октябре на российский рынок поступит новый внедорожник Tank 700. В первую очередь модель будет доступна в гибридной версии мощностью до 517 л. с., а позднее появится и бензиновый вариант, который не представлен даже в Китае. Ожидается, что автомобиль будет иметь высокую цену, но китайские водители рекомендуют его покупку.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, CC BY-SA 4.0

Автовладельцы отмечают, что серьёзных проблем с этой дорогой моделью нет, однако есть нюансы. Например, некоторые считают, что отделка салона могла бы быть лучше: внутри присутствует запах, а запуск с кнопки, интегрированный с часами, кажется неудобным. Гибридная система, включающая электромотор и ДВС, работает слаженно. Электромотор снижает расход топлива, а ДВС обеспечивает мощность. Адаптивная подвеска позволяет менять дорожный просвет, что делает Tank 700 отличным выбором для бездорожья.

Некоторые пользователи жалуются на небольшой запас хода на электротяге, но для городских поездок его хватает. В салоне ощущаются вибрации и шум от двигателя, что отличает его от полностью электрических моделей.

Tank 700 демонстрирует мощь, которую трудно раскрыть в условиях города. На шоссе или в горах он показывает себя с лучшей стороны, обеспечивая уверенность на любой дороге. Подъёмы и труднопроходимые участки не вызывают проблем.

Электродвигатель Tank 700 скорее предназначен для экономии топлива, чем для повышения динамики. Водители чаще используют турбированный мотор, который позволяет преодолевать горные дороги и водные преграды без особых трудностей. Высокое шасси защищает днище, а полный привод адаптируется под любые условия. Однако некоторые пользователи отмечают редкие проблемы с бортовой электроникой.

Tank 700 отличается просторным салоном, а сиденья можно регулировать для максимального комфорта. Управляемость хорошая, особенно если учитывать мощность автомобиля: он моментально разгоняется при нажатии на педаль газа. Тем не менее, привыкание к управлению может занять некоторое время из-за крупного кузова. Камеры и датчики помогают упростить этот процесс.

Владельцы автомобиля сходятся во мнении, что у Tank 700 нет серьёзных недостатков, а выявленные минусы чаще всего связаны с индивидуальными предпочтениями.

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.

По состоянию на 2024 г. основными типами гибридных автомобилей являлись:

- гибрид (hybrid electric vehicle, HEV) -- автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, электродвигателем, небольшой электрической аккумуляторной батареей. В таком автомобиле возможность зарядки от внешнего источника тока не предусмотрена, энергия для электродвигателя вырабатывается при торможении, а сам электродвигатель имеет вспомогательную функцию.

- заряжаемый гибрид (подключаемый гибрид, plug-in electric vehicle, PHEV)—автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, одним или несколькими электродвителями, и электрической аккумуляторной батареей, которая может быть заряжена от внешнего источника электрического тока.





