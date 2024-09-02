RAM 1500 в России: мощь и надёжность за 11 миллионов

Американский пикап RAM 1500 на российских дорогах

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В середине августа в российских автосалонах появился RAM 1500, одна из самых дорогих версий этой американской модели. Его стоимость оценивается в 11 миллионов рублей, но с учётом скидок цена может снизиться до 9,85 миллиона рублей. Автомеханик, в интервью порталу naavtotrasse. ru, отметил, что этот автомобиль известен своей надёжностью и долгим сроком службы.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

RAM 1500 разработан с учётом эксплуатации в различных климатических условиях. Автомобиль легко заводится в сильные морозы и обладает высокой проходимостью, даже при полной загрузке. Машина справляется с движением по глубокому снегу, что было проверено в разных условиях.

Однако стоит отметить, что клиренс у RAM 1500 составляет 208 мм, что меньше, чем у некоторых пикапов, представленных на российском рынке, которые стоят в два раза дешевле. Модель оснащена мощным 5,7-литровым двигателем, который обеспечивает высокий крутящий момент. Однако присутствие стартер-генератора в системе "мягкого" гибрида не улучшает топливную эффективность и может снижать общую надёжность автомобиля.

RAM 1500 оснащён 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая хорошо показывает себя на бездорожье. Однако покупка этого автомобиля может сопровождаться рядом проблем. Во-первых, запчасти для этой модели придётся заказывать из-за рубежа, что может существенно задержать ремонт. Во-вторых, в России мало СТО, которые могут предоставить качественное обслуживание для RAM 1500.

Уточнения

Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.



