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Улучшите свои навыки вождения с помощью простой бутылки

Тренируем навыки вождения: как почувствовать колёса машины
1:15
Авто

Для любого автомобилиста умение "чувствовать колёса" — важнейший навык, который напрямую влияет на безопасность на дороге. Без этого умения водитель рискует не только повредить машину, попадая в ямы, но и создать аварийную ситуацию.

Тренируем навыки вождения: как почувствовать колёса машины
Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Однако развить это чувство гораздо проще, чем кажется. Всё, что вам нужно, — это обыкновенная пластиковая бутылка.

Как работает этот лайфхак? Для начала возьмите пластиковую бутылку, опустошите её и хорошенько сожмите, чтобы она стала плоской. Затем найдите безопасную площадку, где можно тренироваться. Это должно быть открытое, асфальтированное место, где нет движения машин и редко ходят люди.

Далее бросьте бутылку на поверхность и начните наезжать на неё колёсами автомобиля. Начните с переднего правого колеса, затем переходите к переднему левому. После этого попробуйте проехать по бутылке задними колёсами — сначала правым, затем левым.

Регулярно тренируясь таким образом, вы постепенно научитесь интуитивно понимать, где находятся колёса вашего автомобиля. Этот простой и доступный метод значительно повысит вашу уверенность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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