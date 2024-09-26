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Ночные поездки: два ключевых шага к безопасности

Что важно сделать перед поездкой на машине ночью
1:00
Авто

Большинство водителей нечасто сталкиваются с необходимостью долгих ночных поездок. Однако что делать, если избежать этого нельзя? К длительному вождению в тёмное время суток следует подходить ответственно и подготовиться заранее. Есть два важных шага, которые многие автомобилисты часто упускают из виду, но которые могут существенно повлиять на безопасность поездки.

Что важно сделать перед поездкой на машине ночью
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

Проверка фар

Перед тем как отправиться в путь ночью, водитель обязан убедиться в исправности автомобильной светотехники. Это включает проверку работы фар, поворотников и стоп-сигналов.

Очистка лобового стекла

В тёмное время суток чистота лобового стекла имеет первостепенное значение. Если днём небольшие загрязнения на стекле ещё допустимы, то ночью они могут стать серьёзной проблемой. Яркий свет встречных фар, преломляясь через грязное стекло, ухудшает видимость и затрудняет ориентацию на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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