Секрет опытных водителей: что хранится между передними сиденьями

Сетка в машине: практичный органайзер для водителей и пассажиров

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Опытные автомобилисты часто устанавливают сетку между передними сиденьями в своих машинах. Многие водители, увидев такое решение, задаются вопросом: "Для чего это нужно?"

Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

На самом же деле сетка выполняет важную функцию органайзера, облегчая жизнь как водителю, так и пассажирам.

Как можно использовать сетку?

Пространство между сетками отлично подходит для хранения различных предметов. Это особенно удобно, поскольку вещи не нужно оставлять на сиденьях или на приборной панели, где они могут мешать обзору или создают беспорядок. Сетка подходит не только для мелочей, но и для довольно крупных вещей, которые не поместятся в других отсеках машины, таких как бардачок.

Важный нюанс

Однако сетку можно установить далеко не в каждом автомобиле. В некоторых моделях она просто не помещается между сиденьями, а если и помещается, то может создавать неудобства для водителя. Прежде чем установить такой органайзер, убедитесь, что он не будет мешать управлению автомобилем. Если возникают какие-либо проблемы, лучше отказаться от использования сетки, чтобы не создавать опасных ситуаций.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Органа́йзер (англ organizer) — изначально небольшая книга, содержащая календарь, адресную книгу и блокнот, служащая для организации информации о личных контактах и событиях.

