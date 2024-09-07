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Профилактика перед осенью: что нужно сделать с машиной прямо сейчас

Осенние рекомендации по уходу за автомобилем: что нужно проверить
1:32
Авто

В начале осени, несмотря на ещё теплую погоду, важно позаботиться о некоторых процедурах с автомобилем, которые помогут подготовиться к грядущим холодам. Ежегодно подобные советы публикует издание "За рулём", и каждый раз они оказываются актуальными. В этом году государственная компания "Автодор" напомнила водителям о необходимости провести несколько важных проверок.

Осенние рекомендации по уходу за автомобилем: что нужно проверить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, стоит уделить внимание диагностике электрики и электроники автомобиля, а также проверить работу отопителя и кондиционера. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в дороге и обеспечит комфортную езду в любых погодных условиях. Также особое внимание следует уделить фарам: с сокращением светового дня и увеличением количества осадков важно, чтобы световые приборы работали безупречно.

Профилактика кондиционера особенно актуальна, так как он поможет быстро избавиться от запотевших окон. Ещё одним важным аспектом является стиль вождения — в осеннюю погоду стоит избегать резких манёвров и придерживаться более осторожного стиля, чтобы минимизировать риски на скользкой дороге.

Кроме того, перед началом осенне-зимнего сезона полезно проверить подвеску автомобиля и очистить воздушный фильтр, который может быть забит пухом и пылью. Эти меры помогут сохранить автомобиль в хорошем состоянии и предотвратить возможные поломки в будущем.

Уточнения

Подвеска автомобиля (тж: Система подрессоривания автомобиля) — совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и колёсами (или мостами) автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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