Новичок за рулём? Вот как выбрать идеальный первый автомобиль

Как не ошибиться при выборе первого автомобиля: советы для новичков

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После получения водительских прав перед многими новоиспечёнными водителями встает вопрос выбора первого автомобиля. В большинстве случаев предпочтение отдается подержанным автомобилям, и на это есть веские причины.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты советуют новичкам начинать с подержанных машин, так как они менее затратные и позволяют избежать лишних переживаний по поводу возможных мелких повреждений, которые неизбежны для неопытного водителя.

Новый автомобиль, хотя и привлекателен, может обернуться лишними затратами и стрессом из-за вероятных царапин и мелких повреждений.

Одним из самых популярных и доступных вариантов на вторичном рынке является Lada Granta. Этот автомобиль можно приобрести примерно за 500 000 рублей. Granta представлена в нескольких кузовных вариантах, таких как седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-универсал, что делает её универсальным выбором для различных нужд. Мощность двигателя составляет 106 л.с., что вполне достаточно для новичков, а выбор между механической и автоматической коробками передач позволяет найти оптимальный вариант.

Renault Logan и Sandero также часто рассматриваются в качестве первого автомобиля. На рынке подержанных машин их можно найти по цене ниже 500 000 рублей. Эти модели славятся своей надёжностью и долговечностью, однако стоит избегать бывших в эксплуатации такси. Ремонт и обслуживание таких автомобилей обычно не требуют значительных затрат.

Для тех, кто ищет компактный и маневренный автомобиль, Kia Picanto станет отличным выбором. Эта модель особенно популярна среди женщин благодаря своим небольшим размерам и привлекательному дизайну. Мощность двигателя варьируется от 66 до 85 л.с., что достаточно для городской езды, а минимальный расход топлива делает её экономичным вариантом. Стоимость подержанной Picanto составляет около 700 000-800 000 рублей.

Skoda Rapid, хотя и стоит дороже, предлагает комфорт и надёжность чешского бренда. На вторичном рынке хорошо сохранившуюся модель можно приобрести за сумму около миллиона рублей. Мощность двигателя варьируется от 75 до 125 л.с., и для новичков подойдут менее мощные версии с двигателем на 75, 90 или 110 л.с.

Также доступен выбор между механической и автоматической коробками передач.

Hyundai Solaris и Kia Rio второго и третьего поколения — это также удачные варианты для первых автомобилей. Эти модели 2014-2016 годов выпуска стоят около миллиона рублей и отличаются просторным салоном и вместительным багажником, что делает их идеальными для повседневного использования.

Кроме перечисленных, стоит также обратить внимание на такие модели как Lada Vesta, Toyota Corolla, VW Polo, Ford Focus и Fiesta. Эти автомобили тоже могут стать хорошими и надёжными спутниками для начинающих водителей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. Первоначально семейство состояло из упрощённого, удешевлённого, отделённого от семейства «Калина» кузова типа седан и созданного на его основе кузова лифтбек.

