Эффективный метод борьбы с засохшими загрязнениями на авто: попробуйте сами

Как лучше удалить сложные пятна с лакокрасочного покрытия машины

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Удаление засохших загрязнений с поверхности автомобиля, таких как насекомые, смола деревьев или птичий помёт, может стать непростой задачей. Обычная мойка высокого давления не всегда эффективна, а при ручной очистке существует риск повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Опытные автовладельцы советуют использовать проверенный метод, который позволяет безопасно и эффективно справиться с этой проблемой. Для этого нужно замочить плотную ткань в теплой воде с добавлением автошампуня, а затем накрыть ею загрязнённые участки кузова. После того как ткань пролежит на поверхности некоторое время, засохшие пятна размягчаются и легко удаляются, не повреждая покрытие автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

