Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профилактику деменции нужно начинать не позднее 40 лет — главный гериатр МЗ РФ
Что добавляют в плов для достижения идеальной текстуры и вкуса
Осенние цветочные хиты: топ самых эффектных растений для посадки в сентябре
Учёные сделали кожу мышей прозрачной с помощью пищевого красителя
Более 60% россиян хотят провести отпуск на Дальнем Востоке
Как на Западе отреагировали на слова Путина об отказ Германии использовать "Северный поток"
Шакил О’Нил считает величайшим баскетболистом в истории Джордана
Дерматолог: для ухода за кожей осенью нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом
Риелтор посоветовала не вносить никаких предоплат до заключения договора аренды

Эффективный метод борьбы с засохшими загрязнениями на авто: попробуйте сами

Как лучше удалить сложные пятна с лакокрасочного покрытия машины
0:46
Авто

Удаление засохших загрязнений с поверхности автомобиля, таких как насекомые, смола деревьев или птичий помёт, может стать непростой задачей. Обычная мойка высокого давления не всегда эффективна, а при ручной очистке существует риск повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Как лучше удалить сложные пятна с лакокрасочного покрытия машины
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Опытные автовладельцы советуют использовать проверенный метод, который позволяет безопасно и эффективно справиться с этой проблемой. Для этого нужно замочить плотную ткань в теплой воде с добавлением автошампуня, а затем накрыть ею загрязнённые участки кузова. После того как ткань пролежит на поверхности некоторое время, засохшие пятна размягчаются и легко удаляются, не повреждая покрытие автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
ИСДМ "Земледелие" минимизирует риск и даёт высокую скорость развертывания минных полей Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев
Последние материалы
Как лучше удалить сложные пятна с лакокрасочного покрытия машины
Учёные сделали кожу мышей прозрачной с помощью пищевого красителя
Более 60% россиян хотят провести отпуск на Дальнем Востоке
Как на Западе отреагировали на слова Путина об отказ Германии использовать "Северный поток"
Шакил О’Нил считает величайшим баскетболистом в истории Джордана
Дерматолог: для ухода за кожей осенью нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом
Риелтор посоветовала не вносить никаких предоплат до заключения договора аренды
Рецепт рулетиков из баклажанов с пикантной начинкой
Кто выиграет в матче: Россия — Таиланд?
Аэропорт в Нижнеангарске будут модернизировать для повышения туристической доступности региона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.