Оштрафуют на месте: что нужно знать о техосмотре после его отмены

ГАИ стала требовать прохождения техосмотра даже после его отмены

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Отмена обязательного техосмотра вызвала радость у многих российских водителей, но далеко не все осведомлены о том, что инспекторы ГАИ всё же могут потребовать его прохождения. Несмотря на законодательные изменения, которые освободили большинство автовладельцев от необходимости ежегодного техосмотра, есть случаи, когда его прохождение остается обязательным.

Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, CC BY-SA 3.0

Согласно новым поправкам в ПДД, в списке технических неисправностей появились новые пункты, при обнаружении которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Если сотрудник ГАИ во время остановки заметит одну из таких неисправностей, например, прямоточный глушитель или горящую лампу ABS, он имеет право наложить штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Водителю также будет предложено устранить дефект на месте или получить направление на внеочередной техосмотр.

Это значит, что для подтверждения исправности автомобиля водитель должен обратиться в автомастерскую, чтобы устранить дефекты, после чего пройти техосмотр на сертифицированной СТО и получить новую диагностическую карту.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.

