Почему шины "умирают" раньше срока? Ошибки, которых можно избежать

Автоэксперт Погуляев рассказал, как избежать быстрого износа шин

0:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Собственник и руководитель сети автосервисов Fit Service Николай Погуляев, поделился причинами, которые могут привести к резкому износу автомобильных шин. Одним из ключевых факторов, по его словам, является неправильное давление в шинах. Если давление в шинах недостаточное или чрезмерное, это может вызвать неравномерный износ резины.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Низкое давление ведёт к износу краёв шин, тогда как чрезмерно высокое давление изнашивает центральную часть протектора.

Погуляев также отметил, что неправильная регулировка схода-развала колёс может привести к ускоренному износу шин с одной стороны. Дополнительно он подчеркнул, что частые резкие старты, торможения и повороты также способствуют быстрому износу покрышек, существенно сокращая срок их службы.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

