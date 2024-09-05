Почему шины "умирают" раньше срока? Ошибки, которых можно избежать

Собственник и руководитель сети автосервисов Fit Service Николай Погуляев, поделился причинами, которые могут привести к резкому износу автомобильных шин. Одним из ключевых факторов, по его словам, является неправильное давление в шинах. Если давление в шинах недостаточное или чрезмерное, это может вызвать неравномерный износ резины.
Низкое давление ведёт к износу краёв шин, тогда как чрезмерно высокое давление изнашивает центральную часть протектора.
Погуляев также отметил, что неправильная регулировка схода-развала колёс может привести к ускоренному износу шин с одной стороны. Дополнительно он подчеркнул, что частые резкие старты, торможения и повороты также способствуют быстрому износу покрышек, существенно сокращая срок их службы.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.