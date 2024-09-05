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Паркуйтесь правильно: простой трюк, который спасёт ваш автомобиль

ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
1:39
Авто

На тихой городской улице инспектор ГАИ координирует работу нескольких эвакуаторов, отправляющих автомобили на штрафстоянку. Хотя знаков, запрещающих парковку, на данном участке нет, машины всё равно эвакуируются. Это вызывает у водителей чувство несправедливости: некоторые автомобили остаются на месте, тогда как другие увозят, несмотря на одинаковые условия парковки.

ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Фото: openverse by Stolbovsky, CC BY-SA 3.0

Причина этого в том, что эвакуация может происходить из-за нарушения, указанного в части 4 статьи 12.19 КоАП, которая предусматривает штраф за неправильную парковку в размере 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Москве — 3000 рублей. Однако особое внимание инспекторов направлено на автомобили, которые создают препятствие движению, даже если оно минимальное.

В некоторых случаях это нарушение связано с расстоянием между сплошной линией разметки и автомобилем.

Согласно пункту 12.4 ПДД, запрещено останавливаться или парковаться в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и противоположным краем проезжей части составляет менее трёх метров.

Таким образом, автомобиль, припаркованный напротив сплошной линии, может быть эвакуирован, тогда как соседняя машина, находящаяся у края дороги на участке с прерывистой линией, останется на месте. Именно в таких местах инспекторы часто проводят эвакуацию, особенно когда необходимо выполнить план по количеству эвакуированных автомобилей.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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