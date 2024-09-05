Паркуйтесь правильно: простой трюк, который спасёт ваш автомобиль

На тихой городской улице инспектор ГАИ координирует работу нескольких эвакуаторов, отправляющих автомобили на штрафстоянку. Хотя знаков, запрещающих парковку, на данном участке нет, машины всё равно эвакуируются. Это вызывает у водителей чувство несправедливости: некоторые автомобили остаются на месте, тогда как другие увозят, несмотря на одинаковые условия парковки.
Причина этого в том, что эвакуация может происходить из-за нарушения, указанного в части 4 статьи 12.19 КоАП, которая предусматривает штраф за неправильную парковку в размере 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Москве — 3000 рублей. Однако особое внимание инспекторов направлено на автомобили, которые создают препятствие движению, даже если оно минимальное.
В некоторых случаях это нарушение связано с расстоянием между сплошной линией разметки и автомобилем.
Согласно пункту 12.4 ПДД, запрещено останавливаться или парковаться в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и противоположным краем проезжей части составляет менее трёх метров.
Таким образом, автомобиль, припаркованный напротив сплошной линии, может быть эвакуирован, тогда как соседняя машина, находящаяся у края дороги на участке с прерывистой линией, останется на месте. Именно в таких местах инспекторы часто проводят эвакуацию, особенно когда необходимо выполнить план по количеству эвакуированных автомобилей.
Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.