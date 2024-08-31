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Когда пересечение сплошной линии не считается нарушением: Верховный суд дал разъяснения

ВС признал невиновным водителя, выехавшего на встречку через сплошную линию
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Верховный суд РФ признал допустимым пересечение сплошной линии при необходимости предотвратить ДТП, сообщают argumenti. ru.

ВС признал невиновным водителя, выехавшего на встречку через сплошную линию
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В суде рассматривалось дело водителя, выехавшего на встречную полосу через сплошную линию разметки. За такое нарушение предусмотрен штраф 5000 рублей либо лишение прав до полугода. Автовладелец заявил, что таким образом пытался избежать столкновения с другой машиной. В доказательство он предоставил запись с видеорегистратора, которую суд приобщил к материалам дела.

Обвиняемый был признан невиновным, так как нарушил ПДД в экстренной ситуации, чтобы предотвратить более тяжкое правонарушение. ВС РФ отменил приговоры нижестоящих судов, признавших водителя виновным.

Уточнения

Верховный суд Российской Федерации (неофиц. сокр. ВС РФ) — высший судебный орган по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, а также осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Расположен в бывшем здании Верховного Суда СССР в Москве.

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Наруше́ние — действие по значению глагола нарушать; несоблюдение законов и правил, создание помех или сбоев, и результат такого действия, противоправный или предосудительный поступок, сбой, дефект и тому подобное.

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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