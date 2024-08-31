Как уход мировых брендов ГСМ с российского рынка повлиял на частоту замены моторного масла

Россияне стали менять моторное масло чаще, чем три года назад, сообщает Quto.
В среднем автовладельцы теперь делают это на 500–700 километров пробега раньше, чем прежде. Об этом стало известно из результатов исследования, проведённого в семи регионах России, которые приводит автомобильный маркетплейс Fresh.
Руководитель сервисного направления маркетплейса Fresh Илья Иванский отмечает, что такая тенденция связана не только с рекомендациями автопроизводителей, но и с недоверием к маслам малоизвестных фирм. Кроме того, многие ГСМ-бренды с мировым именем ушли с российского рынка, поэтому автовладельцы сомневаются в качестве новых масел с неизвестными присадками и предпочитают менять их раньше.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
ГСМ — горюче-смазочные материалы.
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