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Как уход мировых брендов ГСМ с российского рынка повлиял на частоту замены моторного масла

Почему автовладельцы стали менять моторное масло чаще
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Авто

Россияне стали менять моторное масло чаще, чем три года назад, сообщает Quto.

Почему автовладельцы стали менять моторное масло чаще
Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, PDM

В среднем автовладельцы теперь делают это на 500–700 километров пробега раньше, чем прежде. Об этом стало известно из результатов исследования, проведённого в семи регионах России, которые приводит автомобильный маркетплейс Fresh.

Руководитель сервисного направления маркетплейса Fresh Илья Иванский отмечает, что такая тенденция связана не только с рекомендациями автопроизводителей, но и с недоверием к маслам малоизвестных фирм. Кроме того, многие ГСМ-бренды с мировым именем ушли с российского рынка, поэтому автовладельцы сомневаются в качестве новых масел с неизвестными присадками и предпочитают менять их раньше.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

ГСМ — горюче-смазочные материалы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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