Водители говорят без слов: важные сигналы на дороге

Как водители подают друг другу сигналы на дороге

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций на дорогах, водителям важно знать условные сигналы, которые они используют для общения между собой. Мы расскажем о нескольких таких сигналах, которые могут оказаться для вас очень полезными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как водители общаются друг с другом на дороге:

Если встречный автомобиль дважды моргнул дальним светом, это сигнализирует о том, что впереди вас ждёт пост ГАИ, авария или ремонтные работы. В ответ водители часто благодарят поднятой рукой.

Когда на узкой дороге или перекрёстке другой водитель мигает вам дальним светом один раз, это означает, что он уступает вам дорогу.

Если вы собираетесь обогнать по встречной полосе, а грузовик впереди включает левый поворотник, это предупреждение о том, что встречная полоса занята. Если водитель включает правый поворотник, значит, дорога впереди свободна.

Если водитель рядом едущего автомобиля указывает рукой на обочину, это знак, что вам следует немедленно остановиться, так как возможно, что у вашего автомобиля есть неисправность.

Длинный звуковой сигнал часто используется для того, чтобы привлечь внимание другого водителя или выразить крайнее недовольство.

Несколько коротких сигналов клаксона выражают нарастающее раздражение, а один короткий сигнал — это способ привлечь внимание или поблагодарить другого водителя.

Уточнения

Этике́т — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде.



Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

