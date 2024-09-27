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Водители говорят без слов: важные сигналы на дороге

Как водители подают друг другу сигналы на дороге
1:28
Авто

Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций на дорогах, водителям важно знать условные сигналы, которые они используют для общения между собой. Мы расскажем о нескольких таких сигналах, которые могут оказаться для вас очень полезными.

Как водители подают друг другу сигналы на дороге
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как водители общаются друг с другом на дороге:

  • Если встречный автомобиль дважды моргнул дальним светом, это сигнализирует о том, что впереди вас ждёт пост ГАИ, авария или ремонтные работы. В ответ водители часто благодарят поднятой рукой.
  • Когда на узкой дороге или перекрёстке другой водитель мигает вам дальним светом один раз, это означает, что он уступает вам дорогу.
  • Если вы собираетесь обогнать по встречной полосе, а грузовик впереди включает левый поворотник, это предупреждение о том, что встречная полоса занята. Если водитель включает правый поворотник, значит, дорога впереди свободна.
  • Если водитель рядом едущего автомобиля указывает рукой на обочину, это знак, что вам следует немедленно остановиться, так как возможно, что у вашего автомобиля есть неисправность.
  • Длинный звуковой сигнал часто используется для того, чтобы привлечь внимание другого водителя или выразить крайнее недовольство.
  • Несколько коротких сигналов клаксона выражают нарастающее раздражение, а один короткий сигнал — это способ привлечь внимание или поблагодарить другого водителя.

Уточнения

Этике́т  — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде.

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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