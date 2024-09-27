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Секрет экономии топлива: как снизить расходы на дороге

Как скорость автомобиля влияет на расход топлива
1:00
Авто

Расход топлива автомобилем зависит от множества факторов. Погода, стиль вождения, техническое состояние автомобиля, работа кондиционера и качество дорожного покрытия играют важную роль в этом процессе. Однако многие водители забывают о том, насколько важна скорость, с которой движется автомобиль. Не все знают, что существует "экономичная" скорость, при которой расход топлива минимален.

Как скорость автомобиля влияет на расход топлива
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Хотите, чтобы ваш автомобиль потреблял меньше бензина или дизеля? Оптимальная скорость для этого — от 80 до 100 километров в час. При этой скорости двигатель работает в наиболее экономичном режиме, что позволяет значительно снизить расход топлива.

Конечно, следовать этому правилу можно только на загородных трассах, так как в населённых пунктах действуют строгие ограничения скорости. Но при дальних поездках соблюдение этого совета становится вполне возможным.

Уточнения

Спидо́метр — измерительный прибор для определения модуля мгновенной скорости движения.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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