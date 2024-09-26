Как ручка над дверью помогает водителю: неожиданный секрет

Чем полезна ручка над водительской дверью в автомобиле

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В салонах автомобилей над дверями часто можно увидеть установленные ручки. Их назначение для пассажиров понятно: они служат опорой в моменты резких манёвров. Однако, зачем такая ручка нужна водителю, чьи руки должны быть на руле? Этот вопрос возникает у многих, кто замечает ручку над водительской дверью, особенно если она установлена и там.

Фото: flickr.com by Roger Wo, CC BY 2.0

Зачем водителю ручка?

Ручка может оказаться полезной для водителя, но не во время управления автомобилем. Она помогает в моменты посадки за руль и при выходе из машины. Для пожилых водителей и владельцев крупных автомобилей это особенно актуально, поскольку делает процесс посадки и высадки более удобным.

Альтернативные объяснения

Некоторые водители нашли дополнительное применение ручке над дверью: они используют её как место для хранения солнцезащитных очков. Ещё одно объяснение наличия этой ручки — унификация производства. Для некоторых автопроизводителей проще установить ручки над всеми дверями, чем разрабатывать разные варианты для каждой модели автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

