Как ручка над дверью помогает водителю: неожиданный секрет

В салонах автомобилей над дверями часто можно увидеть установленные ручки. Их назначение для пассажиров понятно: они служат опорой в моменты резких манёвров. Однако, зачем такая ручка нужна водителю, чьи руки должны быть на руле? Этот вопрос возникает у многих, кто замечает ручку над водительской дверью, особенно если она установлена и там.
Ручка может оказаться полезной для водителя, но не во время управления автомобилем. Она помогает в моменты посадки за руль и при выходе из машины. Для пожилых водителей и владельцев крупных автомобилей это особенно актуально, поскольку делает процесс посадки и высадки более удобным.
Некоторые водители нашли дополнительное применение ручке над дверью: они используют её как место для хранения солнцезащитных очков. Ещё одно объяснение наличия этой ручки — унификация производства. Для некоторых автопроизводителей проще установить ручки над всеми дверями, чем разрабатывать разные варианты для каждой модели автомобиля.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.