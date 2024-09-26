Водительский инстинкт: навык, который спасает жизни

Как чувствовать скорость авто, не глядя на спидометр

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Каждому водителю важно научиться интуитивно ощущать скорость движения. Это означает, что у автомобилиста должно развиться умение примерно определять свою скорость, не глядя на спидометр. Обладание таким навыком значительно облегчает управление автомобилем и помогает избегать опасных ситуаций на дороге. Если же этого умения нет, то риск попасть в аварию возрастает.

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Как развить навык?

Если вы чувствуете, что плохо определяете скорость на глаз, стоит начать тренироваться. Наилучшим местом для таких упражнений будет загородная трасса, где меньше помех в виде скоростных ограничений и других машин.

Сначала разгонитесь до 90 км/ч. Затем, не смотря на спидометр, снизьте скорость до 60 км/ч. Когда вам покажется, что вы достигли нужной скорости, взгляните на спидометр, чтобы проверить, насколько вы были точны. Далее повторите упражнение в обратном порядке: разгонитесь с 60 до 90 км/ч и снова сверитесь с прибором. Такие тренировки помогут вам развить умение "чувствовать" скорость.

Уточнения

Интуи́ция (позднелат. intuitio «созерцание» от гл. intueor «пристально смотрю») — способность человека понимать и проникать в смысл событий и ситуаций посредством единомоментного бессознательного вывода — озарения. Интуиция основана на человеческом воображении, эмпатии и предшествующем опыте. Иногда интуицию называют «чутьём» и проницательностью.



Ско́рость (стандартное обозначение: v → {\displaystyle {\vec {v}}} , от лат. vēlōcitās) — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчёта.

