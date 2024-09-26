Овощ, который вернёт блеск вашим фарам

Как лук помогает вернуть яркость фарам

0:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые автомобилисты не зря возят с собой репчатый лук. Этот обыденный овощ может оказаться незаменимым помощником в неожиданной, но важной ситуации.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Если ваши автомобильные фары утратили яркость из-за загрязнений, лук может помочь вернуть им первоначальный блеск. Особенно это актуально в зимний период, когда на дорогах много реагентов, которые способствуют загрязнению светотехники.

Как это работает? Если фары стали тусклыми, просто разрежьте луковицу пополам и протрите поверхность фар срезом. Активные соединения, содержащиеся в луке, эффективно растворяют грязь, позволяя быстро и просто очистить светотехнику.

Результат вас порадует: фары снова станут прозрачными и начнут ярко светить, что сделает управление автомобилем в тёмное время суток более безопасным.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

