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Овощ, который вернёт блеск вашим фарам

Как лук помогает вернуть яркость фарам
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Авто

Некоторые автомобилисты не зря возят с собой репчатый лук. Этот обыденный овощ может оказаться незаменимым помощником в неожиданной, но важной ситуации.

Как лук помогает вернуть яркость фарам
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Если ваши автомобильные фары утратили яркость из-за загрязнений, лук может помочь вернуть им первоначальный блеск. Особенно это актуально в зимний период, когда на дорогах много реагентов, которые способствуют загрязнению светотехники.

Как это работает? Если фары стали тусклыми, просто разрежьте луковицу пополам и протрите поверхность фар срезом. Активные соединения, содержащиеся в луке, эффективно растворяют грязь, позволяя быстро и просто очистить светотехнику.

Результат вас порадует: фары снова станут прозрачными и начнут ярко светить, что сделает управление автомобилем в тёмное время суток более безопасным.

 

 

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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