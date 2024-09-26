Овощ, который вернёт блеск вашим фарам

Некоторые автомобилисты не зря возят с собой репчатый лук. Этот обыденный овощ может оказаться незаменимым помощником в неожиданной, но важной ситуации.
Если ваши автомобильные фары утратили яркость из-за загрязнений, лук может помочь вернуть им первоначальный блеск. Особенно это актуально в зимний период, когда на дорогах много реагентов, которые способствуют загрязнению светотехники.
Как это работает? Если фары стали тусклыми, просто разрежьте луковицу пополам и протрите поверхность фар срезом. Активные соединения, содержащиеся в луке, эффективно растворяют грязь, позволяя быстро и просто очистить светотехнику.
Результат вас порадует: фары снова станут прозрачными и начнут ярко светить, что сделает управление автомобилем в тёмное время суток более безопасным.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.