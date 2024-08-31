Жара и автомобиль: где и как нужно парковать машину, чтобы её не повредило солнце

В солнечные дни подбор правильного места для парковки вашего автомобиля становится особенно важным. Палящие лучи солнца могут нанести серьёзный вред как внешнему виду, так и техническому состоянию машины. Давайте разберёмся, где лучше всего ставить авто в солнечную погоду и что нужно учитывать.
Идеальный вариант — парковка в тени. Отдавайте предпочтение местам под деревьями, навесами или рядом с высокими зданиями. Такая парковка защитит кузов от прямого попадания солнечных лучей и перегрева.
Если тенистых мест нет, старайтесь выбирать парковочные места, расположенные на севере или в восточной части парковки. Солнце будет светить в таких местах меньше времени.
Избегайте парковки на открытых площадках, особенно в южной или западной части, где автомобиль будет максимально долго подвержен воздействию солнца.
Независимо от места парковки, соблюдайте эти важные правила:
Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.
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