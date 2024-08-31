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Жара и автомобиль: где и как нужно парковать машину, чтобы её не повредило солнце

Как грамотно расположить автомобиль, чтобы защитить его от солнца
1:51
Авто

В солнечные дни подбор правильного места для парковки вашего автомобиля становится особенно важным. Палящие лучи солнца могут нанести серьёзный вред как внешнему виду, так и техническому состоянию машины. Давайте разберёмся, где лучше всего ставить авто в солнечную погоду и что нужно учитывать.

Как грамотно расположить автомобиль, чтобы защитить его от солнца
Фото: flickr.com by MarkScottAustinTX, CC BY-SA 2.0

Выбор места парковки

Идеальный вариант — парковка в тени. Отдавайте предпочтение местам под деревьями, навесами или рядом с высокими зданиями. Такая парковка защитит кузов от прямого попадания солнечных лучей и перегрева.

Если тенистых мест нет, старайтесь выбирать парковочные места, расположенные на севере или в восточной части парковки. Солнце будет светить в таких местах меньше времени.

Избегайте парковки на открытых площадках, особенно в южной или западной части, где автомобиль будет максимально долго подвержен воздействию солнца.

Правила парковки в солнечную погоду

Независимо от места парковки, соблюдайте эти важные правила:

  1. Всегда закрывайте окна и люк автомобиля. Это предотвратит попадание прямых солнечных лучей внутрь салона.
  2. Возьмите с собой специальную солнцезащитную шторку для лобового стекла. Она поможет сохранить прохладу в салоне.
  3. Припаркуйте авто так, чтобы капот и фары были направлены в сторону солнца. Это защитит от перегрева пластиковые и резиновые элементы.
  4. При возможности паркуйтесь в тени: под деревьями, навесами, рядом с высокими зданиями. Это лучшая защита от солнца.
  5. Никогда не оставляйте в машине на солнце предметы, которые могут расплавиться или испортиться (косметику, шоколад, электронику и др.).

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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