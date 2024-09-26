Чистый автомобиль за минуты: как слайм помогает с уборкой

Слайм в уборке салона: как игрушка помогает избавиться от пыли

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Пыль в салоне автомобиля накапливается удивительно быстро. Она оседает не только на пластиковых поверхностях, но и в самых труднодоступных местах. Особенно заметно это в стыках панелей и вентиляционных решётках.

Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Обычно для очистки этих зон используют специальные кисточки. Однако есть более эффективный и простой способ — воспользоваться популярной игрушкой, которую многие знают как слайм, или "лизун".

Эта вязкая, желеобразная субстанция легко приклеивается к различным поверхностям, собирая с них пыль и мелкий мусор. Пройдя по стыкам и решёткам, лизун быстро вытягивает всю грязь, оставляя салон автомобиля идеально чистым. Процесс занимает минимум времени и усилий, а результат порадует даже самых требовательных автовладельцев.

Ранее мы писали, как можно чистить слаймом руль и уберечь от загрязнения подстаканники в машине.

Уточнения

Слайм лизун — игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости. Основным компонентом слайма, выпущенного Mattel в 1976 году, была гуаровая камедь. Он был зелёного цвета и продавался в пластиковой баночке. С тех пор его выпускало много других компаний, а название «слайм» стало нарицательным. На постсоветском пространстве игрушка известна как «лизун», вероятно, из-за того, что в русском переводе персонаж Слаймер (Slimer) фильмов и мультсериала «Охотники за привидениями» переводился как «Лизун».



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

