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Когда замена масла в АКПП становится неотложной

Как проверить состояние масла в автоматической коробке
1:21
Авто

Автоматическая трансмиссия нуждается в регулярном обслуживании, и замена масла является одним из ключевых моментов. Производители автомобилей устанавливают рекомендации по срокам замены трансмиссионной жидкости, но бывают случаи, когда менять масло нужно раньше.

Как проверить состояние масла в автоматической коробке
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Некоторые условия эксплуатации могут значительно сократить срок службы масла в АКПП. Это касается буксировки прицепов, резких ускорений, частых перегревов в пробках и езды по бездорожью. Все эти факторы увеличивают нагрузку на трансмиссию и ускоряют износ масла.

Признаки, которые указывают на необходимость замены масла в АКПП, включают:

Пинки при переключении передач
Запах гари
Задержка при переключении передач
Непривычные звуки из коробки передач
Если вы заметили эти симптомы, это может указывать на проблемы с трансмиссией. В некоторых случаях замена масла может устранить проблему, но если затянуть с заменой, возможно, потребуется более серьезный ремонт.

Чтобы проверить состояние масла, можно использовать щуп. Если на нем видна грязь или металлическая стружка, это знак, что масло пора менять. Игнорирование этих признаков может привести к необходимости ремонта АКПП.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях. АКП есть один из двух (наравне с механической коробкой) широко распространённых типов коробок передач, применяемых на разноплановых колёсных, гусеничных и рельсовых транспортных средствах.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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