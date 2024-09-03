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Как избежать штрафов, если гаишник тормозит вас в месте, где это запрещено

Как защитить свои права при остановке в неположенной зоне
2:04
Авто

Иногда сотрудники ГАИ используют уловки, чтобы повысить свою статистику или получить больше штрафов. Один из примеров — остановка водителей в местах, где это запрещено правилами. Как же действовать, если гаишник уже машет жезлом в таких местах?

Как защитить свои права при остановке в неположенной зоне
Фото: golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново, CC BY 4.0

Ситуация непростая: нарушить закон можно как игнорируя требования полиции, так и остановившись в запрещенном месте. В таких случаях санкции могут быть наложены в любом случае. Тем не менее, из двух зол лучше выбрать меньшее. Например, штраф с камеры можно оспорить, если есть доказательства неправомерных действий инспектора.

Если инспектор требует остановиться в месте, где это запрещено, сначала постарайтесь найти возможность остановиться так, чтобы избежать нарушения. Если это невозможно, подчинитесь требованиям гаишника и сразу начните фиксировать все происходящее на камеру, если в машине нет видеорегистратора.

Запись на камеру станет вашей защитой на случай, если инспектор пытается на вас неправомерно наказать. Не стоит остро реагировать на действия гаишника, это может только усложнить ситуацию и затянуть проверку. Более того, могут начать проверять наличие неоплаченных штрафов, что также приведет к задержке.

Можно ли не подчиниться требованию остановиться в неположенном месте? Теоретически можно проигнорировать указание, но это приведет к преследованию с применением спецсредств и физической силы при задержании. Хотя это поможет избежать штрафа, возникнут другие проблемы. В этом случае следует немедленно позвонить на горячую линию ГАИ и сообщить о дежурстве полиции в запрещенном месте.

На практике гаишники часто проводят рейды в неожиданных местах, чтобы выявлять больше нарушений, особенно в выходные и в разгар дачного сезона. Иногда они устраивают облавы прямо на федеральных трассах, что усложняет жизнь водителям.

Уточнения

Остано́вка:

  • Остановка в дорожном движении — краткосрочное прекращение движения транспортного средства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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