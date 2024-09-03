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Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать

Обязан ли водитель показывать аптечку при проверке ГАИ
2:04
Авто

Сотрудники дорожной полиции обладают множеством полномочий, включая проверку документов и осмотр автомобиля. Однако иногда им бывает лень оформлять протоколы и приглашать понятых, из-за чего они могут использовать уловки, например, требовать показать аптечку в машине. Но законно ли это?

Обязан ли водитель показывать аптечку при проверке ГАИ
Фото: Wikipedia by Umberto NURS, CC BY-SA 4.0

Вопрос, может ли инспектор попросить водителя предъявить аптечку, вполне логичен. По закону, каждый автомобиль должен быть оборудован стандартной аптечкой. Отсутствие аптечки, ее просроченный срок или неправильно подобранное содержимое могут привести к административному штрафу, который сотрудник полиции не упустит, ведь у него есть план по протоколам и выявлению нарушений.

Аптечка в автомобиле необходима для оказания первой помощи при серьезных ДТП до прибытия скорой помощи. Водитель должен знать основы неотложной помощи, что изучается в процессе получения водительских прав. Отсутствие аптечки может привести к тому, что помощь в критической ситуации будет невозможна, что увеличивает риск летального исхода.

Что касается проверки аптечки сотрудниками полиции, тут все не так просто. Инспектору нужно получить доступ к салону или багажнику автомобиля. Он может попросить показать аптечку, жилет или другие необходимые предметы, но водитель не обязан открывать багажник. Достаточно подтвердить наличие аптечки с действующим сроком годности. Если автомобиль допущен к эксплуатации, значит, все должно быть в порядке с оборудованием.

Наличие аптечки проверяют специалисты, которые проводят технический осмотр и выдают диагностические карты. Если на транспортное средство выдана карточка и все документы в порядке, то сотрудник полиции не имеет права сомневаться в наличии аптечки. Тем не менее, на практике многие автомобили не проходят технический осмотр должным образом из-за конструктивных особенностей.

Уточнения

Апте́чка (уменьш. разг., аптечка первой помощи, от аптека) — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи. Может также содержать лекарственные средства для оказания медикаментозной помощи и медицинской помощи. «Аптечкой» также называют ящик, сумку, в которой находятся средства и инструменты. Состав и размер аптечки варьируется в зависимости от предполагаемых условий оказания помощи, характера заболеваний и травм, а также количества человек, которым может быть нужна помощь.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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