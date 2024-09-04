Страшные последствия удалённого запуска: узнайте, как избежать беды

ГАИ предупредила водителей об опасности дистанционного запуска мотора

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Опция удалённого запуска двигателя существенно улучшает комфорт для водителей, особенно в холодное время года. Однако, как отмечает представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru, эта технология требует внимательного использования, чтобы избежать нежелательных последствий.

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Система удалённого запуска позволяет водителям начинать прогрев двигателя ещё до того, как они сядут в автомобиль, что особенно полезно в холодные осенние утра. Она может быть интегрирована на заводе или установлена дополнительно и делится на два типа.

Первый тип позволяет запустить двигатель через брелок или приложение на смартфоне. Второй тип предоставляет возможность программировать запуск двигателя в зависимости от условий, например, для достижения нужной температуры или к заранее установленному времени.

На первый взгляд может показаться, что удалённый запуск ничем не отличается от обычного включения зажигания. Однако эта опция может быть не такой безопасной, как кажется. Например, если в двигателе недостаточно масла и мотор запускается удалённо, это может привести к серьёзным повреждениям, так как двигатель будет работать без смазки.

Наиболее частая обеспокоенность водителей связана с возможностью угона автомобиля при включенном удалённом запуске. В ГИБДД подчёркивают, что автомобиль, оставленный без присмотра с работающим двигателем, может привлечь злоумышленников. Особенно уязвимы машины с механическим замком зажигания, поскольку в процессе установки сигнализации часто оставляется запасной ключ, чтобы обойти систему безопасности.

Злоумышленники могут воспользоваться специальными устройствами для перехвата сигнала и дистанционно разблокировать автомобиль, а затем сломать замок зажигания и угнать машину.

Кроме того, владельцы автомобилей могут столкнуться с проблемами при взаимодействии со страховыми компаниями. В случае угона страховая компания потребует оба ключа от автомобиля. Однако если второй ключ интегрирован в систему сигнализации, его отсутствие может стать причиной отказа в страховых выплатах.

Поэтому при установке системы с автозапуском важно получить дополнительный ключ у официального дилера и обязательно уведомить страховую компанию об этом в письменной форме.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

