Секретные заявки Hyundai: защита бренда или план возвращения

В Роспатент подано 17 заявок от Hyundai, который покинул российский рынок в 2022 году. Это вызвало вопросы, поскольку возвращение компании в страну кажется маловероятным. Тем не менее, автомобили Hyundai все еще можно найти в России благодаря параллельному импорту, что позволяет предлагать широкий ассортимент моделей.
Заявки охватывают не только автомобили, но и автокомпоненты и аксессуары. Компания подала заявки на два товарных знака — Hyundai и Genesis, последний из которых принадлежит дочерней компании производителя из Южной Кореи.
Напомним, что в 2022 году Hyundai прекратила не только продажи, но и производство в России. По российским законам права на товарные знаки можно сохранить в течение трех лет, после чего их могут аннулировать. Это означает, что компания стремится защитить свои наименования от использования и копирования.
Специалист по патентованию Маргарита Тарасова объяснила, что даже если Hyundai не планирует возвращение в Россию, сохранение товарных знаков поможет защитить их от неофициальных продавцов и копирования. В прошлом году активы компании были переданы новому владельцу — «Арт-Финанс».
Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».
Това́рный знак (также това́рная ма́рка или торго́вая ма́рка; обозначается «®» или «™») — обозначение, цель которого обеспечить различие между товарами или услугами разных предприятий. Товарный знак представляет собой охраняемое право интеллектуальной собственности.
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