Неочевидные помощники: ручки на потолке автомобиля

Основные функции ручек в салоне автомобиля

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В некоторых автомобилях на потолке со стороны водителя можно увидеть специальные ручки. В некоторых случаях вместо них устанавливаются силовые поручни. Эти элементы интерьера встречаются не во всех автомобилях, их наличие зависит от решений производителя. Эксперты рассказали, для чего они предназначены и какую пользу могут принести в процессе эксплуатации транспортного средства.

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Основная функция ручек — помощь людям с ограниченными физическими возможностями при посадке и высадке. Это особенно актуально для инвалидов, пожилых людей и тех, кто имеет лишний вес. Использование ручек значительно упрощает процесс посадки и выхода из машины.

Во внедорожниках с высоким дорожным просветом ручки также помогают залезть в салон, ведь даже здоровым людям может быть сложно подняться на такую высоту. В этих случаях поручни становятся незаменимыми.

Кроме того, ручки используются для того, чтобы водитель мог приподняться во время регулировки сиденья. Это особенно полезно, если в машине не установлен электропривод регулировки кресел. Также с их помощью можно поправить верхнюю одежду, чтобы не снимать ее во время поездки.

Часто ручки устанавливаются для упрощения производства. Производителям выгоднее создавать единую обшивку для машин с левым и правым рулем. Поскольку с пассажирской стороны ручки устанавливаются практически во всех моделях, то их также планируют с двух сторон, чтобы не усложнять производственный процесс.