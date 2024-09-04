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Опасная ошибка: когда включение дальнего света может привести к аварии

ГАИ разъяснила, когда водителям категорически запрещено включать дальний свет фар
2:37
Авто

С приходом осени в России часто ухудшаются погодные условия, что создает опасные ситуации для автомобилистов. В это время массовые аварии становятся частым явлением. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru поделился важными рекомендациями, которые помогут минимизировать риск ДТП при ограниченном обзоре из-за непогоды.

ГАИ разъяснила, когда водителям категорически запрещено включать дальний свет фар
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

Туман часто образуется в низменных районах, но осенью, когда повышается влажность, он может распространиться на более широкие территории. В таких условиях лучше всего отложить поездку до тех пор, пока туман не начнет рассеиваться.

Если поездка неизбежна, важно убедиться в исправности всех внешних осветительных приборов автомобиля. Если задние противотуманки не работают, другие водители могут не заметить ваш автомобиль вовремя, что увеличивает риск аварии. То же самое относится и к передним противотуманным фарам: их неисправность значительно снижает видимость в тумане, особенно в условиях сумерек.

При сильно ограниченной видимости рекомендуется включить все доступные источники света, включая аварийные огни, чтобы обозначить своё присутствие на дороге. Мигающий сигнал легче заметить, что повышает безопасность. Однако использование дальнего света категорически не рекомендуется, так как его лучи отражаются от водяных капель в воздухе, создавая ослепляющий эффект и снижая видимость дороги.

Для тех, кто часто путешествует в областях, где туман — частое явление, рекомендуется установить противотуманные огни жёлтого цвета. Этот цвет предпочтителен, так как человеческий глаз лучше воспринимает оттенки желтого и красного.

При движении в условиях тумана крайне важно снизить скорость, что сократит тормозной путь и даст водителю больше времени на реакцию в случае внезапного появления медленно движущегося транспорта.

Кроме того, обогрев боковых зеркал становится незаменимой функцией в тумане, так как влага из воздуха может накапливаться на зеркалах, вызывая запотевание.

Не менее важно учитывать, что при ограниченной видимости водитель быстрее утомляется из-за повышенной концентрации на дороге. Если возникает чувство усталости, лучше сделать остановку, чтобы немного отдохнуть. Однако важно выбирать специально предназначенные зоны для остановки, так как стоянка на обочине в туманную погоду может быть опасной.

Уточнения

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
Количество фар может колебаться от одной (мотоцикл, мопед, велосипед), до нескольких десятков (крупный авиалайнер). 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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