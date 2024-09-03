Автоюрист объяснил, как вернуть права, отобранные за встречку или нетрезвое вождение

Как восстановить права после несправедливого лишения: советы эксперта

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Выезд на встречную полосу через сплошную линию или вождение в нетрезвом виде — это грубые нарушения ПДД, за которые предусмотрены серьёзные наказания, вплоть до лишения водительских прав. Однако бывают случаи, когда водителей лишают прав незаслуженно, и в таких ситуациях можно оспорить решение через апелляцию, вернув своё удостоверение.

Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 3.0

Автоюрист с 20-летним стажем в интервью порталу njcar. ru рассказал, как можно использовать ошибки, допущенные полицейскими и медицинскими работниками при оформлении документов, в свою пользу в суде.

Существует ряд уловок, которые сотрудники правоохранительных органов иногда используют при составлении протоколов о лишении прав, даже если автомобилист фактически не виноват.

В большинстве случаев суды низшей инстанции не обращают внимания на такие ошибки, автоматически принимая решение о лишении водительского удостоверения. Однако на уровне высшей инстанции справедливость может быть восстановлена.

Есть несколько типичных процессуальных нарушений, которые могут быть допущены как полицейскими, так и медицинскими специалистами во время проведения медосвидетельствования. Опытные юристы в суде могут легко выявить такие нарушения и помочь восстановить права водителей.

Например, если водитель лишается прав за выезд на встречную полосу, он может столкнуться с ситуацией, когда ему при оформлении нарушения дают одну версию протокола, а в деле оказывается другая. Хотя суды низшей инстанции могут проигнорировать этот факт, Верховный суд РФ может помочь вернуть водительское удостоверение.

Подобная ситуация возникает, когда инспектор ДПС направляет водителя на освидетельствование в медицинское учреждение, пропуская обязательную проверку на месте. Такие ошибки могут привести к пересмотру дела.

Если сотрудник ГАИ вносит поправки в протокол без уведомления водителя, Верховный суд может признать лишение водительского удостоверения недействительным. Также, если при оформлении акта о правонарушении отсутствуют понятые или видеозапись, такие документы часто не признаются в суде.

Даже при проведении медицинского освидетельствования на алкоголь могут возникнуть ошибки, которые приведут к неправомерному лишению прав. Например, если медик провёл только одно измерение содержания алкоголя в выдохе или указал концентрацию этанола только в одной пробе вместо двух, дело может быть аннулировано. Кроме того, если хотя бы одна из проб показывает уровень алкоголя в пределах допустимой погрешности (0,16 мг/л или ниже), водитель не считается находящимся в состоянии опьянения.

Судьи обязаны учитывать это, а также то, что измерения должны проводиться одним и тем же прибором, а не разными.

Недопустимо также проводить освидетельствование на алкоголь через несколько часов после предполагаемого нарушения. Ошибки, допущенные медиком при составлении документов, могут сыграть на руку водителю.

Например, если в протоколе результаты алкотестера указаны в промилле, а не в миллиграммах на литр, или отсутствует информация о дате проверки алкотестера и квалификации врача, такой документ будет признан недействительным.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий .

