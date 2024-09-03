Как предотвратить проблемы с топливной системой в межсезонье

Моторист призвал водителей заливать спирт в бензобак, чтобы продлить ресурс машины

Многие начинающие водители даже не догадываются, что в бензобаке их автомобиля может скапливаться вода, что способно вызвать серьёзные проблемы с машиной. Если не обращать на это внимания, особенно с наступлением осени, топливная система может подвести в самый неподходящий момент. Специалист автосервиса в интервью порталу njcar.ru объяснил, как можно предотвратить эту проблему.

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Вода может проникать в топливный бак в самых неожиданных ситуациях, например, во время заправки в дождливый день, когда влажный воздух попадает внутрь. Это явление особенно часто наблюдается в межсезонье, когда погода меняется, а колебания температуры создают идеальные условия для конденсации. Скопившаяся влага оседает на дне бака, и поскольку топливный насос забирает топливо именно с этого уровня, вода может попасть в топливную систему.

Эта проблема особенно актуальна для подержанных автомобилей с большим пробегом, которые не обслуживались должным образом.

Некоторые водители рекомендуют использовать ацетон для удаления воды из топливной системы, но это может быть рискованным шагом. Ацетон способен растворять отложения в бензобаке и трубках, что может привести к засорению форсунок и другим неприятным последствиям. Более безопасным вариантом является изопропиловый спирт, который эффективно удаляет воду, однако его может быть сложно найти.

В качестве альтернативы можно использовать этиловый спирт, который тоже хорошо справляется с этой задачей и более доступен.

Добавлять водку в бензобак — далеко не лучший способ борьбы с водой. На самом деле водка только увеличит количество жидкости в топливе, что скорее усугубит проблему. Гораздо эффективнее использовать 95% спирт. Он помогает устранить воду, объединяя её с бензином, но для удаления 1 литра воды из бака потребуется около 3 литров спирта.

Если у автовладельца возникли подозрения, что в топливной системе скопилась вода, особенно в переменчивую осеннюю погоду, рекомендуется добавить литр этилового спирта в бензобак, а затем заправить его до полного. Чтобы эффективно избавиться от воды, лучше отправиться в длительную поездку, где смесь спирта, воды и бензина будет полностью сожжена. Такие концентрации спирта безопасны для двигателя, и процедуру можно повторять по мере необходимости.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания. Также топливные баки (ёмкости) для дизельного топлива используются в системах автономного отопления — для обеспечения топливом дизельных отопительных котлов.



Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.

