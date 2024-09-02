Простые способы избежать перегорания автомобильных ламп

Способы продлить срок службы галогенных ламп

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Галогенные лампы, которыми оснащались многие автомобили, часто выходят из строя, требуя регулярной замены. Однако в некоторых моделях машин этот процесс может быть непростым, так как иногда приходится демонтировать части кузова для замены ламп. Эксперты предлагают несколько способов продлить срок службы таких ламп и объясняют основные причины их перегорания.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Один из способов продлить срок службы ламп — снизить напряжение, подаваемое на них. Для этого требуются специальные регуляторы и диагностический сканер. Процедура перепрограммирования проста и занимает всего несколько минут.

Также важно проверить состояние генератора, так как иногда его неисправность приводит к излишнему напряжению в бортовой сети. Если в систему поступает 16 вольт вместо положенных 13,5 вольт, это может стать причиной быстрого перегорания ламп.

Старая электропроводка на автомобилях с пробегом также может стать проблемой. Окисление проводов и износ фиксаторов ламп могут вызвать мерцание или другие проблемы. Решением может быть очистка от окислов, проверка состояния блок-фар, а в некоторых случаях — полная замена проводки.

Запотевание фар также может привести к перегоранию ламп. Если нет возможности устранить проблему в сервисе, можно открыть заглушки, чтобы влага быстрее испарялась. Важно помнить, что при замене ламп нельзя касаться их стеклянных поверхностей голыми руками, так как это может привести к их повреждению. Для этого всегда следует использовать перчатки.

Уточнения

Галоге́нная (галоге́новая) ла́мпа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или иода). Буферный газ повышает срок службы лампы до 2000-4000 часов и позволяет повысить температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000°C. Эффективная светоотдача большинства массово производимых галогенных ламп на 2012 год составляет от 15 до 22 лм/Вт.



