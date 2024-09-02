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Сотрудники ГАИ объяснили, как избежать штрафа за нарушение дистанции

ГАИ начала штрафовать водителей за несоблюдение дистанции
2:30
Авто

Каждому водителю известно, что соблюдение безопасной дистанции между автомобилями является обязательным правилом. За его нарушение предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей согласно ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ. Однако такие санкции применяются довольно редко. Сотрудник ГАИ в беседе с изданием njcar.ru объяснил, в каких случаях автомобилистам может грозить штраф за несоблюдение дистанции.

ГАИ начала штрафовать водителей за несоблюдение дистанции
Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 3.0

На данный момент автоматизированные системы контроля дорожных нарушений, работающие на российских автомагистралях, не могут определить, поддерживают ли водители безопасное расстояние между автомобилями. Тем не менее, ожидается, что в ближайшем будущем ситуация изменится.

Пока что штраф за нарушение дистанции могут наложить только сотрудники ДПС, и это происходит не всегда.

Правила дорожного движения не содержат конкретных указаний о том, какая дистанция должна быть между транспортными средствами. В соответствии с пунктом 9.10 ПДД, "водитель должен поддерживать такое расстояние до автомобиля впереди, чтобы избежать столкновения, и достаточный боковой интервал для безопасного движения".

Что же такое безопасная дистанция? На самом деле это переменная величина, зависящая от множества факторов: квалификации водителя, скорости движения, погодных условий, технического состояния автомобиля и типа шин.

В каждом случае действуют свои нормы, и из-за этого установить факт нарушения и доказать его бывает непросто.

В реальных условиях штрафы за несоблюдение дистанции чаще всего назначаются после дорожно-транспортных происшествий, когда один автомобиль сталкивается с другим сзади или касается его сбоку.

Как же определить безопасное расстояние между автомобилями, если в ПДД нет конкретных чисел? ГАИ рекомендует следующие ориентиры: на сухой дороге следует делить скорость на два для расчета безопасного интервала — при 60 км/ч это будет не менее 30 метров.

В дождь скорость делится на 1,5, что увеличивает дистанцию до 40 метров при той же скорости. Зимой расстояние в метрах должно соответствовать скорости автомобиля в километрах в час.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Госавтоинспекция МВД России обеспечивает и осуществляет функции Министерства по выработке предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики, нормативному правовому регулированию в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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