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Важное правило при установке ламп: что многие водители делают неправильно

Как избежать перегрева и быстрого выхода из строя автомобильных ламп
Авто

Замена лампочек в автомобиле — задача, с которой сталкивались многие водители. В некоторых автомобилях это можно сделать легко и быстро, в других же потребуется специальное оборудование. Эксперт портала njcar. ru рассказал о типичной ошибке при установке ламп, которая часто приводит к их быстрому выходу из строя.

Как избежать перегрева и быстрого выхода из строя автомобильных ламп
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Со временем любая лампочка, будь то галогеновая, ксеноновая или светодиодная, перестаёт работать. Срок службы обычной галогеновой лампы составляет около 700 часов, ксеноновой — до 2-3 тысяч часов, а светодиодной — до 10-12 тысяч часов. Однако эти идеальные показатели редко достигаются, если не соблюдать несколько простых правил при установке и эксплуатации.

Часто заводская лампочка, установленная на производстве, служит значительно дольше, чем аналогичная, которую водитель заменил сам. В некоторых случаях причиной быстрого выхода лампы из строя может быть производственный брак, но чаще всего ответственность лежит на самих водителях.

Многие водители редко обращают внимание на инструкцию. Обычно процесс выглядит так: достают лампу из упаковки, кладут её на аккумулятор, открывают фару, заменяют старую лампу на новую и закрывают крышку. Однако одно важное правило часто игнорируется: нельзя касаться стеклянной части лампы голыми руками.

Если же прикосновение всё-таки произошло, нужно очистить это место спиртом. Недаром многие лампы продаются в комплекте с одноразовыми перчатками, предназначенными именно для этого.

На первый взгляд может показаться, что это несущественно, но жирные отпечатки на стекле лампы задерживают тепло, что приводит к перегреву. В результате лампа может не только перегореть гораздо быстрее, но и даже взорваться. Раньше считалось, что это правило касается только галогеновых ламп, но ксеноновые лампы также подвержены этой проблеме.

Если лампа лопнет, это может серьёзно повредить линзу, и ремонт обойдётся недёшево.

Однако не стоит беспокоиться, если перчаток под рукой нет. В качестве временной меры подойдут носовой платок, салфетка, вывернутая наизнанку варежка или даже носок. Главное — не прикасаться к стеклу лампы голыми руками.

Следуя этим простым советам и внимательно читая инструкцию, можно значительно продлить срок службы ламп и избежать ненужных проблем.

Ошибки, совершённые водителями по незнанию, можно понять, но халатность со стороны работников СТО или дилеров недопустима. Такие мелочи многое говорят о качестве сервиса. Если мастер не умеет грамотно заменить лампочку, это ставит под сомнение его компетентность в более сложных вопросах.

Уточнения

Галоге́ны (от др.-греч. ἅλς — «соль» и γένος — «рождение, происхождение»; иногда употребляется устаревшее название гало́иды) — химические элементы 17-й группы периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева (по устаревшей классификации — элементы главной подгруппы VII группы).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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